Do campo de futebol ao centro do palco, como Jalon Walker, da Geórgia, estava destinado à grandeza desde tenra idade

ATENAS, Geórgia – Quando Jalon Walker era menino, ele disse à mãe que ficaria famoso e chegaria a Hollywood em uma limusine.

Como uma potencial escolha de primeira rodada no draft de 2025 da NFL, há uma boa chance de o linebacker da Geórgia se tornar um nome familiar em breve.

E se o futebol profissional não der certo por algum motivo, o aspirante a comentarista esportivo e dublador ainda poderá trabalhar em Hollywood um dia.

Você já deve ter ouvido a voz profunda e ressonante de Walker em um dos comerciais de TV “It Just Means More” da SEC.





Essa não é a única maneira de Walker usar seus canos de comando. Ele é um dos líderes de uma unidade que está começando a jogar como as defesas dominantes da Geórgia no passado recente, indo para o jogo de sábado contra a Flórida, no EverBank Stadium, em Jacksonville (15h30 ET/ABC/ESPN+).

“Eu não considero isso levianamente”, disse Walker. “Sinto que nosso padrão na Universidade da Geórgia é incrivelmente longo e histórico, e quero manter essa tocha acesa. Quero dar o exemplo para os jovens verem o que é preciso e o que você precisa fazer para seja um líder.”

Na vitória dos Bulldogs por 30-15 no Texas em 19 de outubro, Walker teve sete tackles, três sacks e uma recuperação de fumble – tudo no primeiro tempo. Enfrentando os tackles ofensivos Kelvin Banks Jr. e Cameron Williams, que são considerados possíveis escolhas no draft da NFL, Walker foi o primeiro jogador em pelo menos as últimas 20 temporadas a ter três sacks e sete tackles contra um time número 1 do ranking. Enquete AP.

Depois que a defesa da Geórgia rendeu 39 pontos na derrota por 41-34 para o Alabama nos dias 28 e 21 de setembro no segundo tempo da vitória por 41-31 contra o Mississippi State duas semanas depois, o técnico Kirby Smart convocou Walker e outros para assumirem o controle do unidade.

Os Bulldogs responderam com sete sacks e 11 tackles por derrota e eliminaram os Longhorns no primeiro tempo.

“Ele deixa todo mundo animado”, disse o cornerback dos Bulldogs, Daylen Everette, sobre Walker. “Ele está fazendo seu trabalho e, mesmo fora do campo, sua liderança motiva as pessoas a serem boas. Ele é um grande líder, um grande cara.”

Walker esteve envolvido com futebol a vida toda. Seu pai, Curtis Walker, foi linebacker All-American da Divisão II no Catawba College em Salisbury, Carolina do Norte. Ele ainda detém o recorde de jogo único da escola com 25 tackles contra Wofford em 1991 e foi capitão do time e MVP.

Em 1995, Curtis ingressou na equipe técnica do Catawba como técnico de linebackers e foi promovido a coordenador defensivo em 2001.

Dois anos depois, Curtis foi contratado como o primeiro coordenador defensivo da Coastal Carolina sob o comando do técnico David Bennett. Ele passou 10 temporadas com os Chanticleers.

Depois de uma temporada como coordenador defensivo da Carolina Ocidental, Curtis foi contratado como técnico principal do Catawba em dezembro de 2012. Ele foi o primeiro técnico negro de futebol em sua alma mater e em qualquer escola da Conferência do Atlântico Sul.

Jalon e seu irmão Deuce, que é 2 anos e meio mais novo, assistiam aos treinos das equipes de seu pai quase todos os dias quando tinham idade suficiente.

“Tive a oportunidade de conviver muito com o futebol”, disse Jalon. “Estar na linha lateral, estar nos seus jogos, estar no vestiário, estar no seu treino. Foi uma grande oportunidade para mim aprender futebol de uma forma diferente, de um ponto de vista diferente”.

Jalon Walker participa de treinos de futebol desde muito jovem. Família Walker

Jalon só começou a jogar futebol na sétima série. Sua pequena escola secundária cristã não tinha time, então ele jogou basquete, futebol e atletismo enquanto crescia. Seu pai ficou satisfeito quando Jalon se juntou ao Salisbury 49ers, um time da liga recreativa.

“Foi um pouco estranho ser o treinador principal desta comunidade, e meu filho nem joga futebol”, brincou Curtis. “Ficamos entusiasmados porque ele finalmente decidiu que queria jogar.”

“Agradeço meu pai porque ele me deixou apaixonar pelo futebol”, disse Jalon. “Ele não me pressionou para jogar futebol. Ele apenas deixou o futebol vir até mim.”

Na Salisbury High School, Jalon ajudou o Hornets a chegar ao jogo do campeonato estadual Classe 2A no segundo ano. Na temporada seguinte, eles derrotaram a St. Pauls High School por 42 a 14 para ganhar o título estadual. Jalon teve 12 tackles na disputa final. Durante uma temporada de 11 jogos, disputada na primavera de 2021 por causa das restrições do COVID-19, ele teve 97 tackles, 19 derrotas e oito sacks.

Jalon e seu irmão Deuce posam após conquistar o título estadual. Família Walker

Jalon foi classificado como o terceiro linebacker externo do país e o número 1 em potencial do estado na classe de 2022 pela ESPN Recruiting. Ele se comprometeu com a Geórgia em março de 2021, escolhendo os Bulldogs em vez de Clemson, Carolina do Norte e Ohio State.

“Ele é um garoto de grande caráter, com elevados valores morais e uma ótima família”, disse Smart. “Você se lembra de todas aquelas vitórias que obteve no recrutamento e como você realmente não sabe o quão importantes elas são. Lembro-me de quando ele ligou e nos disse que estava vindo, o que isso mudou em sua vida e o que mudou para nós.”

Curtis e sua esposa, LaSheka, que trabalha como oficial de desenvolvimento no Catawba College, criaram seus filhos para serem estudantes completos e não apenas atletas. Deuce é um defensor calouro na Georgia State.

LaSheka incentivou seus filhos a escreverem seus objetivos em post-its, que estavam espalhados por dentro do armário e da cômoda. Ela recitou Habacuque 2:2 da Bíblia: “Escreva a visão e deixe-a clara”.

Durante um sermão de domingo na Igreja Southern City AME Zion, em Salisbury, o pastor anunciou que estava procurando uma criança para competir em um concurso de canto. O vencedor seria premiado com um troféu.

“Os olhos de Jalon brilharam”, disse LaSheka. “E então, é claro, no verdadeiro estilo Jalon, ele foi e ganhou o troféu. Ele ganhou alguns anos consecutivos. [His musical talent] vem apenas de estar perto dele e ouvi-lo.”

Naquela época, a voz de Jalon não soava como a do falecido James Earl Jones – seu tom agudo era mais parecido com o de Cyndi Lauper. Em pouco tempo, Jalon estava cantando com o coro da igreja e se apresentando com 100 Men in Black, um coro comunitário masculino em Salisbury.

Depois que Curtis se tornou técnico do Catawba, Jalon cantou o hino nacional na estreia dos indianos em casa. Ele também atuou em jogos de basquete Catawba e de beisebol das ligas menores. Curtis lembrou-se de uma mulher chorando nas arquibancadas durante uma das apresentações de Jalon.

Jalon também começou a atuar; ele era o Homem de Lata em “Mágico de Oz” e Scott Kunkle nos musicais “Dear Edwina” na escola.

“Para todos aqueles que conhecem Jalon Walker, vocês conhecem sua ética de trabalho”, disse Curtis. “Você sabe que aquele cara trabalha. Quando ele fazia musicais no ensino médio, ele estava lá todos os dias, o tempo que levasse para aprender suas falas e aperfeiçoar suas músicas.

“Quando ele estava concorrendo à presidência do governo estudantil no ensino médio, ele fez tudo ao seu alcance para garantir que seria o selecionado. É a mesma ética de trabalho que vemos agora.”

Curtis renunciou ao cargo de técnico do Catawba College em novembro de 2022. Ele trabalha como analista no Livingstone College em Salisbury, o que lhe dá mais flexibilidade para assistir aos jogos de seus filhos.

As oportunidades de Jalon na Geórgia não surgiram rapidamente. Ele jogou atrás de veteranos como Nolan Smith Jr., Smael Mondon Jr. e Jamon Dumas-Johnson nas duas temporadas anteriores. Ainda assim, ele liderou os Bulldogs com cinco sacks e 20 tackles em 14 jogos em 2023.

“Sinto que houve um desenvolvimento de que sempre precisei”, disse Jalon. “Sinto que o tempo que passei aprendendo e sendo capaz de ser desenvolvido pelos treinadores aqui ajudou muito. Temos ótimos jogadores aqui. Mas quando uma oportunidade me foi apresentada, eu definitivamente tive que aproveitar todas as oportunidades que tive. .”

Apesar de não ter começado um jogo na Geórgia até esta temporada, Jalon abriu os olhos dos olheiros da NFL. O analista de recrutamento da ESPN, Mel Kiper Jr., o classifica como o 10º candidato elegível para o draft de 2025 da NFL; Matt Miller está com ele em 14º.

Walker enfrenta o QB do estado do Mississippi, Michael Van Buren Jr., ajudando a Geórgia a uma vitória por 41-31. Imagens de Todd Kirkland/Getty

A proclamação de Jalon à sua mãe há muitos anos pode estar se tornando realidade.

Antes dos Bulldogs jogarem contra o TCU no Campeonato Nacional CFP em Los Angeles, em janeiro de 2023, Jalon visitou seus pais e irmão no saguão de um hotel. LaSheka lembrou a Jalon o que ele lhe contara quando criança.

“Bem, filho, você conseguiu”, LaSheka disse a ele. “Você pode não ter conseguido chegar na limusine, mas conseguiu chegar a Hollywood.”

“Olhando para trás, você ouve uma criança dizer isso e pensa que ela está apenas conversando e sonhando”, disse LaSheka. “Isso derrete meu coração. Isso realmente me deixa feliz. Eu sorrio de orelha a orelha porque desde pequeno ele sempre soube que queria fazer algo grande.”