Dodgers marcam vitória na World Series com desfile e celebração no estádio

LOS ANGELES – Os Dodgers celebraram seu oitavo campeonato da World Series com um desfile no centro da cidade e uma reunião no estádio com Shohei Ohtani e outros craques na sexta-feira.

Sete ônibus de dois andares cheios de jogadores, seus familiares e comissão técnica iniciaram a partida em frente à Prefeitura. O gerente Dave Roberts ergueu o Troféu do Comissário.

Vários jogadores fumaram charutos e beberam cerveja no dia ensolarado. Ohtani segurou seu cachorro, Decoy. Walker Buehler, que lançou a nona entrada no Jogo 5, que conquistou a World Series, tomou uma cerveja enquanto vestia a camisa de Orel Hershiser do campeonato da equipe na World Series de 1988.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Isso é uma loucura, cara. Eu adoro isso”, disse o defensor externo Teoscar Hernández.

Torcedores vestidos de azul lotaram os dois lados da rua, torcendo e acenando para seus heróis. O desfile ocorreu no que seria o 64º aniversário de Fernando Valenzuela, vencedor do Prêmio Cy Young da Liga Nacional de 1981 e vencedor do Estreante do Ano, que morreu dias antes do início da World Series.

Os Dodgers derrotaram o New York Yankees em cinco jogos, garantindo o título com uma vitória por 7-6 no Bronx na quarta-feira.

A equipe afirmou que por questões de logística, trânsito e horário, os torcedores não poderão comparecer aos dois eventos.

O desfile começou no Gloria Molina Grand Park em um percurso de 45 minutos que culmina no cruzamento das ruas 5th e Flower.

A celebração no Dodger Stadium estava marcada para começar pouco depois do meio-dia, horário do Pacífico. O desfile foi veiculado nos videoboards do estádio antes da chegada do time.

Uma parte dos lucros do evento com ingressos no estádio será doada à Los Angeles Dodgers Foundation.