Emocional Clayton Kershaw saboreia o tão esperado desfile dos Dodgers

LOS ANGELES – Clayton Kershaw subiu ao pódio em um palco circular azul montado no campo central do Dodger Stadium na sexta-feira, depois do desfile no centro da cidade que ele sempre quis, com seus companheiros de equipe fazendo reverências por trás, e as emoções o atingiram.

“Estou sem palavras”, disse Kershaw, com a voz embargada, a uma multidão de 42.448 pessoas que compareceram para comemorar o título da World Series do Los Angeles Dodgers. “Não tive nada a ver com este campeonato, mas parece que tenho a melhor sensação do mundo – que posso comemorar com vocês!”

Quando os Dodgers venceram tudo pela última vez, em 2020, a pandemia de COVID-19 os impediu de aproveitar a maior parte da pompa apresentada ao campeão da Liga Principal de Beisebol, principalmente um desfile. Kershaw, que passou sua longa carreira perseguindo um título, nunca conseguiu aproveitar plenamente um momento que reconhecidamente tirou um enorme fardo de seus ombros. Quando os Dodgers venceram o New York Yankees no jogo 5 da World Series na noite de quarta-feira, deu à franquia seu primeiro campeonato de temporada completa desde 1988 e deu aos seus jogadores a oportunidade de comemorar plenamente.

Provavelmente significou muito para Kershaw, mesmo que uma lesão no pé o tenha impedido de ajudar.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Acho que em 2020 houve quase uma sensação de alívio”, disse Kershaw. “E este – especialmente porque meu papel é bastante limitado, só para poder sentar e aproveitar, sabe? Acho que há muito mais felicidade, honestamente. O desfile foi para esta temporada, e eu sinto que esta temporada foi única por si só, e vamos comemorar de acordo. Mas 2020 também – ainda vai demorar. ser capaz de finalmente fazer isso – acho que o acúmulo tornou tudo ainda mais agradável, honestamente.”

Sete ônibus de dois andares transportando jogadores, familiares, treinadores e pessoal da recepção fizeram uma rota de 2 km do Gloria Molina Grand Park, perto da Prefeitura, descendo a 1st Street e depois a Grand Avenue antes de virar à esquerda na 5th Street e seguir para Dodger Estádio por volta das 12h30 PT. Ice Cube, que deu início ao Jogo 2 da World Series na semana passada, cumprimentou-os com uma versão de sua canção icônica “It Was a Good Day”. O técnico dos Dodgers, Dave Roberts, dançou ao lado dele e depois apresentou alguns de seus principais jogadores.

Walker Buehler, que registrou a final, vestiu a camisa cinza de Orel Hershiser da World Series de 1988 e gritou palavrões no microfone. Kiké Hernández, em muitos aspectos o líder espiritual do time, agitou a multidão, levando-os a gritar “nós não damos a mínima”, uma referência à sua fala durante uma entrevista em campo, após o jogo, após uma conquista da flâmula vitória. Shohei Ohtani conduziu o desfile com seu cachorro, Decoy, a reboque, e depois falou em inglês no palco.

“Isso é tão especial para mim”, disse Ohtani à multidão. “Estou muito honrado por estar aqui e fazer parte deste time. Parabéns, Los Angeles. Obrigado, fãs!”

Alguns dos maiores aplausos foram para Freddie Freeman, que lutou contra uma série de lesões em outubro e finalmente ganhou o MVP da World Series. Roberts apresentou Freeman como alguém que “jogava com uma perna e uma costela”, uma referência à torção no tornozelo direito e, como informou a ESPN na quinta-feira, à cartilagem costal quebrada que ele sofreu na noite anterior à Série da Divisão da Liga Nacional.

Roberts disse que a equipe “saiu de perigo” com o problema na costela de Freeman no intervalo entre o final da NL Championship Series e o início da World Series, ajudando Freeman a lançar um grand slam estilo Kirk Gibson no jogo. 1.

“Mas ele não estava nem perto dos 100 por cento”, acrescentou Roberts.

“Eu sabia que seria um dia especial… mas foi um pouco mais emocionante do que eu esperava”, disse Clayton Kershaw, que, após 17 anos na franquia, finalmente conseguiu comemorar adequadamente um campeonato dos Dodgers. Ronald Martinez/Getty Images

Nem Kershaw, é claro.

O canhoto de 36 anos passou por uma cirurgia no ombro na última offseason e só fez sua estreia em 2024 no final de julho. Então, em sua sétima largada, ele agravou uma lesão de longa data no dedo do pé. As tentativas de retornar para a pós-temporada só levaram a outras doenças, forçando-o a sair durante a longa temporada.

Na quarta-feira, disse Kershaw, ele será submetido a uma cirurgia para consertar o pé esquerdo – para tratar um esporão ósseo e uma ruptura da placa plantar, entre outros problemas – e outro procedimento para remediar um problema de menisco no joelho esquerdo.

Em algum momento nos próximos dias, Kershaw exercerá sua opção de jogador para 2025 ou assinará um novo contrato para retornar para sua 18ª temporada com os Dodgers.

Por 17 anos, Kershaw se estabeleceu como uma das figuras mais monumentais da ilustre história da franquia. Ele ganhou três prêmios Cy Young e um MVP, fez parte de 10 times All-Star, tornou-se o líder de todos os tempos em eliminações e acumulou o segundo maior número de vitórias. Mas ele sempre fez parte de times repletos de estrelas dos Dodgers que fracassaram nos playoffs e, com justiça ou não, assumiram a culpa por grande parte disso.

O campeonato de 2020 trouxe-lhe vingança.

O campeonato de 2024 permitiu-lhe comemorar bem.

“Eu sabia que seria um dia especial, apesar de tudo, mas foi um pouco mais emocionante do que eu esperava”, disse Kershaw. “É um dia que definitivamente nunca esquecerei. Você sabe, o beisebol é apenas um jogo. Todo mundo diz isso. Mas eu não sei, cara. Você olha em volta e vê o quanto isso significa para tantas pessoas diferentes. Pode ser beisebol, mas significa muito para muitas pessoas diferentes e não sou diferente”.