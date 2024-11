Equipe MLB All-October: estrelas que dominaram os playoffs de 2024

A World Series de 2024 terminou com o Los Angeles Dodgers vencendo o campeonato em uma recuperação impressionante no jogo 5, com Walker Buehler o arremessador improvável para fechar a vitória por 7-6 sobre o New York Yankees. O primeiro base Freddie Freeman recebeu o prêmio MVP da World Series por seu desempenho recorde de 12 RBI.

Mas isso não conta a história completa de todos que desempenharam um papel de destaque em outubro – uma pós-temporada que contou com um recorde de seis Grand Slams, entre outras loucuras. Então, para homenagear o melhor de toda a pós-temporada, criamos nossa primeira equipe MLB All-October.

De sensações curinga a destaques da World Series, aqui estão os jogadores que nosso painel de especialistas da ESPN MLB votou como os melhores dos melhores em todas as posições, juntamente com alguns prêmios de hardware para as estrelas mais brilhantes de outubro.

Equipe de outubro de 2024

Apanhador: Kyle Higashioka, San Diego Padres

Por que ele está aqui: Para ser honesto, não foram ótimos playoffs para os catchers – eles acertaram apenas 0,184/0,254/0,310. Higashioka foi o único apanhador que acertou, marcando três home runs e fazendo cinco corridas nos sete jogos que os Padres disputaram.

Menção honrosa: Will Smith, Los Angeles Dodgers

1B: Freddie Freeman, Los Angeles Dodgers

Por que ele está aqui: Freeman não teve uma rebatida extra-base e fez apenas uma corrida nas duas primeiras rodadas dos playoffs, enquanto tentava jogar devido à torção grave no tornozelo que sofreu no final da temporada regular. Ele nem disputou duas partidas do NLCS e precisou de horas de fisioterapia antes de cada jogo só para entrar em campo. Mas os cinco dias de folga antes da World Series claramente ajudaram, e ele marcou nos primeiros quatro jogos, incluindo seu dramático grand slam no Jogo 1, que será considerado não apenas o momento característico da World Series de 2024 – mas um Momento da World Series para sempre.

Menção honrosa: Pete Alonso, New York Mets

2B: Gleyber Torres, New York Yankees

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Por que ele está aqui: Torres teve um outubro sólido ao se dirigir para a agência livre, embora tivesse pouca concorrência aqui. Na verdade, os jogadores da segunda base acertaram coletivamente apenas 0,219 com três home runs em todos os playoffs – dois deles de Torres – e fizeram 24 corridas, com o próprio Torres acertando oito. Ele fez três jogos multihit e marcou cinco corridas em cinco jogos no ALCS, ao mesmo tempo que fazia caminhadas para ajudar a preparar a mesa para Juan Soto.

Menção honrosa: Brice Turang, Milwaukee Brewers

3B: Mark Vientos, New York Mets

Por que ele está aqui: Max Muncy estabeleceu um recorde ao alcançar a base 17 vezes no NLCS, incluindo um recorde único de pós-temporada 12 vezes consecutivas, mas não sofreu rebatidas na World Series. Vientos, por sua vez, teve uma primeira viagem estelar para a pós-temporada, atingindo 0,327/0,362/0,636 com cinco home runs e 14 RBIs em 13 jogos. Isso se seguiu a uma temporada regular em que ele registrou 0,837 OPS com 27 home runs em apenas 111 jogos. Parece que ele será uma presença constante no elenco do Mets nos próximos anos.

Menção honrosa: Muncy, Los Angeles Dodgers

SS: Tommy Edman, Los Angeles Dodgers

Por que ele está aqui: Edman passou despercebido no prazo final da negociação, em parte porque ainda estava lesionado e ainda não havia jogado pelo St. A maioria das partidas de Edman aconteceram no shortstop, especialmente depois que Miguel Rojas se machucou no NLDS, mas seu bastão o trouxe até aqui. Edman foi o MVP do NLCS depois de atingir 0,407 com um recorde de 11 RBIs na série. Ele começou na limpeza apenas duas vezes em sua carreira, mas foi colocado lá duas vezes contra o Mets, fazendo sete corridas nesses dois jogos. Em seguida, ele fez 2 de 4 em cada um dos dois primeiros jogos da World Series, incluindo um home run no jogo 2, e terminou o Fall Classic com rebatidas de 0,294/0,400/0,588 com seis corridas.

Menção honrosa: Francisco Lindor, New York Mets

DE: Mookie Betts, Los Angeles Dodgers

DE: Juan Soto, New York Yankees

OF: Enrique Hernandez, Los Angeles Dodgers

Por que eles estão aqui: Betts entrou nesta pós-temporada com uma queda de 3 em 38 na pós-temporada, desde o final do NLCS de 2021 – e inicialmente parecia que seria mais do mesmo quando ele fez 0 em 6 nos dois primeiros jogos do NLDS, incluindo o roubo de um home run, cortesia de Jurickson Profar. Tudo mudou no jogo 3, quando Profar quase roubou outro home run dele – mas não o fez. Depois disso, Betts estava no meio da maioria dos grandes comícios dos Dodgers, atingindo 0,321/0,394/0,625 com quatro home runs e 16 RBIs nos últimos 14 jogos dos playoffs dos Dodgers.

Classificações de poder da MLB de 2025 muito cedo Os Dodgers acabaram de vencer a World Series de 2024 – e já estamos olhando para o próximo ano. Quem é o número 1? »

As rebatidas de Soto falavam por si: ele nunca parecia ter uma rebatida ruim. Sua grande rebatida foi o home run de três corridas no 10º turno do jogo 5 do ALCS para enviar os Yankees para a World Series. Ser pisado intencionalmente duas vezes enquanto rebatia na frente de Aaron Judge fala das lutas de Judge, sim – mas também de como Soto ficou preso durante toda a pós-temporada. Ele terminou a pós-temporada reduzindo 0,327/0,469/0,633 com 4 home runs, 9 RBIs e 14 caminhadas em 14 jogos.

Na verdade, Hernandez começou outubro no banco, mas já o vimos ter um grande desempenho na pós-temporada, e ele se destacou quando Rojas se machucou no NLDS. Hernandez marcou na vitória dos Dodgers por 2 a 0 para fechar os Padres no NLDS, fez um grande home run de duas corridas contra o Mets no jogo 3 do NLCS e conseguiu o rali de cinco corridas que virou a série contra os Yankees em O jogo 5 começou com um single inicial no quinto, bem como o rali da vitória da série no oitavo, com outra rebatida na base inicial. No geral, ele atingiu 0,294/0,357/0,451 com 11 corridas e seis RBIs.

Menções honrosas: Steven Kwan, Cleveland Guardians; Teoscar Hernández, Los Angeles Dodgers; Fernando Tatis Jr., San Diego Padres

DH: Giancarlo Stanton, New York Yankees

Por que ele está aqui: Os Yankees costumavam ser um show de dois homens na pós-temporada, assim como na temporada regular – exceto que eram Soto e Stanton, não Soto e Judge. Stanton acertou sete home runs nos playoffs, inclusive nos três jogos finais do ALCS (ganhando honras de MVP) e nos jogos 1 e 5 da World Series. Ele terminou os playoffs com rebatidas de 0,273/0,339/0,709, e esses sete home runs são os maiores em uma única pós-temporada na história dos Yankees.

Menção honrosa: Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers; David Fry, Guardiões de Cleveland

SP: Gerrit Cole, New York Yankees

SP: Tarik Skubal, Detroit Tigers

Dodgers são campeões da World Series de 2024! Confira o melhor de nossa cobertura dos playoffs de Los Angeles para garantir seu oitavo título na história da franquia.

Como o esforço da equipe rendeu um título aos Dodgers »

Ohtani revelando o que há de melhor em outubro

»

Por que eles estão aqui: Certamente, parece que o status do arremessador titular na pós-temporada continua a diminuir – embora isso não signifique que eles não sejam importantes. Certamente houve algumas partidas individuais estelares ao longo do caminho: Corbin Burnes permitiu uma corrida em oito entradas (mas perdeu por 1 a 0) para o Baltimore Orioles; O ás do Philadelphia Phillies, Zack Wheeler, permitiu uma rebatida em sete entradas sem gols (mas essa seria sua única partida); e Michael King dos Padres marcou 12 para vencer o Atlanta Braves no NLDS. Skubal teve duas partidas sem gols contra o Houston Astros na série wild card e o Cleveland Guardians no ALDS, confirmando seu status como um dos melhores do jogo – ou talvez o melhor, como seu futuro AL Cy Young O prêmio atestará.

Cole foi realmente o único titular consistente ao longo da pós-temporada, fazendo cinco partidas com um ERA de 2,17. Infelizmente, esse ERA não registra as cinco corridas imerecidas do jogo final da World Series, quando a defesa dos Yankees se transformou em uma comédia de erros – incluindo o próprio Cole abrindo as comportas ao não conseguir cobrir a primeira base para conseguir o que seria foram o inning-ending out.

Menção honrosa: Walker Buehler, Los Angeles Dodgers; Yoshinobu Yamamoto, Los Angeles Dodgers; Sean Manaea, New York Mets; Seth Lugo, Kansas City Royals

PR: Luke Weaver, New York Yankees

PR: Blake Treinen, Los Angeles Dodgers

Por que eles estão aqui: Também não foi a melhor pós-temporada para os finalizadores – nem mesmo as melhores. Emmanuel Clase, dos Guardians, permitiu cinco corridas conquistadas durante toda a temporada regular – e depois oito nos playoffs. O mais próximo do Milwaukee Brewers, Devin Williams, estragou aquele jogo wild-card contra o Mets. O All-Star Jeff Hoffman perdeu dois jogos para os Phillies. Weaver, no entanto, foi o único jogador consistente no final do jogo e foi ótimo, muitas vezes lançando mais de uma entrada. Ele postou um ERA de 1,76 em 15⅓ entradas. Quem sabe como a World Series terminará se o técnico dos Yankees, Aaron Boone, mantiver Weaver em jogo no 10º turno do jogo 1. (Weaver lançou apenas 19 arremessos).

Treinen, por sua vez, coroou sua temporada de retorno – ele havia perdido quase todo o ano de 2022 e depois todo o ano de 2023 – com um ERA de 2,19 em 12⅓ entradas, vencendo dois jogos e salvando outros três. No argumento decisivo da World Series, ele registrou sete eliminações e saiu de uma disputa de dois contra e sem saída na oitava entrada para preservar a vantagem de 7-6 dos Dodgers antes de entregar a bola para Buehler para fechar a nona.

Menção honrosa: Cade Smith, Cleveland Guardians; Michael Kopech, Los Angeles Dodgers; Beau Brieske, Detroit Tigers

Vencedores do prêmio de outubro

MVP de outubro: Freddie Freeman

Arremessadores do mês: Gerrit Cole, Walker Buehler (empate)

Melhor introdução de outubro: Mark Vientos

Artista da embreagem: Freeman