Erik ten Hag sobre a saída do Man United: ‘O sonho chegou ao fim’

Erik ten Hag agradeceu aos torcedores do Manchester United pelo apoio em seus primeiros comentários públicos desde que foi demitido do cargo de técnico do clube da Premier League, na segunda-feira.

Ten Hag foi demitido depois de pouco mais de duas temporadas no comando do Old Trafford, com o United definhando em 14º lugar na tabela da Premier League, depois de perder quatro dos primeiros nove jogos.

O técnico holandês levou o United ao triunfo da Carabao Cup e da FA Cup, mas lamentou que seu sonho de levar mais troféus aos torcedores do Man United tivesse chegado ao fim.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Deixe-me começar agradecendo. Obrigado por sempre apoiar o clube”, disse ele em uma carta aberta divulgada por sua agência SEG Football.

“Seja em um jogo fora de casa ou em uma partida difícil em Old Trafford, seu apoio tem sido inabalável. A atmosfera em Old Trafford sempre foi eletrizante, graças a você.

Ele acrescentou: “Quero agradecer-vos por me transmitirem este sentimento e pelo vosso apoio. Também quero agradecer aos funcionários de todos os departamentos do clube pelo seu apoio inabalável nos bons e nos maus momentos.

“Ganhamos dois troféus – conquistas que guardarei para o resto da minha vida. Claro, meu sonho era trazer mais troféus para o gabinete. Infelizmente, esse sonho chegou ao fim.

“Desejo a todos os torcedores do Manchester United nada além de sucesso, troféus e glória. O apoio de vocês e o carinho que recebi de todos no clube me ajudaram a me sentir em casa. Obrigado por este capítulo da minha vida.”

O Man United confirmou na sexta-feira que o treinador do Sporting CP, Rúben Amorim, substituiria Ten Hag como treinador.

Ele assinou contrato em Old Trafford até 2027 com opção de mais um ano pelo clube. Amorim, de 39 anos, cumprirá um período de pré-aviso no Sporting de Lisboa antes de iniciar oficialmente o trabalho no United em 11 de novembro.

Nesse ínterim, o Man United será liderado pelo ex-assistente de Ten Hag, Ruud van Nistelrooy.