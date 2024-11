Estrela de ‘Ghost Hunters’ apoia a história de ataque demoníaco de Tucker Carlson

TMZ. com

O negócio é o seguinte… a popular personalidade da TV apareceu no novo documentário, “ Cristandade? “… onde ele revelou que uma vez acordou e encontrou enormes marcas de garras em suas laterais e ombros – aquelas que não combinavam com suas próprias mãos. Ele diz em termos inequívocos… ataque de demônio!

Estrela de “Caçadores de Fantasmas” Steve Gonçalves diz ao TMZ… aqueles rápidos com as piadas e totalmente desdenhosos deveriam desacelerar… porque algo muito bem poderia ter acontecido com o cara além da compreensão típica.