Estrelas usam fantasias de Halloween quando outubro chega ao fim

Estrela do esporte Livvy Dunne salvou o dia em sua roupa de Mulher Maravilha… exibindo seus músculos poderosos enquanto estava enrolada no sofá. Charli D’Amelio buscou graça em vez de músculos, chamando a atenção em sua roupa inspirada em ‘Cisne Negro’, e, estrela pop Maluma e sua família vestida como uma família de cowboys.

Kelly Ripa dar Marcos Consuelos vestidos como um polêmico casal clássico de Halloween … Lydia Deetz e Beetlejuice – com Ripa vestida com um vestido todo vermelho e Consuelos usando a tradicional roupa preta e branca com pintura no rosto pálido.