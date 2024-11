Fermín López fecha novo contrato com o Barcelona com cláusula de rescisão de € 500 milhões

O Barcelona recompensou a boa forma de Fermín López no início da temporada com um novo contrato que o mantém no clube catalão até 2029 e inclui uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros (544,4 milhões de dólares).

López, de 21 anos, perdeu alguns jogos nesta temporada devido a uma lesão muscular, mas jogou 45 minutos na impressionante goleada de 4 x 0 do Barcelona sobre o Real Madrid, no Clássico último fim de semana.

Isso seguiu-se a uma atuação individual atraente na vitória do Barça por 4-1 sobre o Bayern de Munique na UEFA Champions League, na semana passada, na qual deu duas assistências.

López passou pela famosa academia La Masia do clube, passando um período emprestado ao Linares antes de ser promovido ao time titular durante a gestão do anterior técnico Xavi Hernandez.

Na temporada 2023-24, ele disputou 42 partidas e marcou 11 vezes. Suas atuações na temporada passada lhe renderam uma vaga na seleção espanhola vitoriosa na Euro 2024, embora ele não tenha tido muito tempo de jogo.

Ele teve grande participação nas Olimpíadas de Paris 2024, onde a Espanha derrotou a anfitriã França e conquistou a medalha de ouro na competição sub-23.

O Barcelona lidera a LaLiga após 11 jogos, seis pontos à frente do segundo colocado Madrid.