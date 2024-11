Fontes – Gerrit Cole, ás dos Yankees, desiste do contrato

O ás do New York Yankees, Gerrit Cole, optou por rescindir seu contrato no sábado, deixando a equipe com a capacidade de garantir que ele permaneça nas listras, adicionando um ano adicional de US$ 36 milhões aos quatro anos e US$ 144 milhões restantes no contrato, disseram fontes. ESPN.

Cole, 34, esteve entre os melhores arremessadores do beisebol ao longo de seus primeiros cinco anos no Yankees, ganhando o prêmio Cy Young da Liga Americana em 2023. Depois que uma lesão no cotovelo o deixou de lado nos primeiros 2 meses e meio da temporada de 2024, ele voltou a fazer 17 partidas, postando um ERA de 3,41 e rebatendo 99 em 95 entradas enquanto caminhava 29 e permitia 11 home runs.

Sua desistência ocorre dias depois de Cole começar uma derrota no jogo 5 da World Series. Após quatro entradas sem rebatidas, o Los Angeles Dodgers marcou cinco corridas imerecidas contra Cole, com dois erros e uma falha de comunicação entre Cole e o homem da primeira base Anthony Rizzo levando ao dilúvio.

Os Yankees têm até domingo à noite para invalidar o opt-out de Cole, fazendo o restante de seu contrato de cinco anos por US$ 180 milhões, disseram fontes.

A expectativa é que os Yankees adicionem US$ 36 milhões para manter Cole no topo de sua rotação e garantir que eles não percam potencialmente vários jogadores integrais, com o astro outfielder Juan Soto atingindo a agência gratuita. Caso Nova York recusasse sua opção de anular o opt-out de Cole, ele se juntaria a uma forte classe de arremessadores iniciais que inclui Corbin Burnes e Blake Snell – também representados pelo agente de Cole, Scott Boras – Max Fried, Jack Flaherty, Walker Buehler, Yusei Kikuchi, Nick Pivetta, Luis Severino e Sean Manaea, que também desistiu do contrato com o New York Mets e será agente livre, segundo fontes.

Antes da temporada de 2020, Cole assinou o maior contrato de agente livre de todos os tempos para um arremessador, nove anos e US$ 324 milhões. Ele terminou em quarto lugar na votação de Cy Young durante a temporada de 2020 encurtada pelo COVID, em segundo lugar em 2021, em nono em 2022 e ganhou o prêmio em 2023, postando um melhor ERA de 2,63 da AL com 209 entradas, o melhor da liga.

Uma lesão no cotovelo sofrida no treinamento de primavera deste ano atrasou a estreia de Cole até 19 de junho. Embora sua velocidade média de bola rápida tenha caído cerca de 1 mph em relação ao ano passado e 2 mph em 2022, o mix de cinco arremessos de Cole – que inclui uma bola curva, controle deslizante, cortador e mudança – permaneceram eficazes.

Em cinco partidas de pós-temporada este ano, Cole postou um ERA de 2,17 em 29 entradas, com 22 eliminações, 10 caminhadas e um home run permitidos. Ao longo de sua carreira, Cole tem 11-6 com um ERA de 2,77 em 22 partidas nos playoffs.