Fontes – Jogadores querem ser negociados com Comandantes dentro do prazo

Aqui está uma frase que não foi escrita ou pronunciada neste século – desde antes de Dan Snyder possuir uma franquia da NFL: os jogadores querem acabar em Washington jogando pelos Commanders.

Nas últimas semanas, houve jogadores que declararam ou disseram a seus agentes em particular que queriam ser negociados com os Commanders, disseram fontes da liga à ESPN.

É possível que os Comandantes cumpram o prazo comercial de terça-feira, às 16h00 horário do leste dos EUA. Os Commanders exploraram a adição de um cornerback e também poderiam usar a ajuda no wide receiver, de acordo com fontes da liga.

Mas mesmo que os Commanders não consigam concluir nenhuma negociação dentro do prazo, o fato de certos jogadores quererem desembarcar em Washington é um bom presságio para a franquia na agência gratuita e nos próximos anos, disseram fontes da liga à ESPN.

É uma função da nova propriedade, de um novo front office, de uma nova equipe técnica e, talvez o mais importante, do quarterback novato Jayden Daniels, que está disputando não apenas o prêmio de Estreante Ofensivo do Ano da NFL, mas também potencialmente o jogador mais valioso.

Daniels ajudou a reverter uma franquia que agora está com 6-2 e em primeiro lugar na NFC East, entrando no jogo de domingo contra o Giants, um time que explorou, mas não conseguiu negociar, para convocar a ex-estrela da LSU.

Daniels está saindo de uma semana em que fez o melhor jogo da temporada da NFL – seu passe para touchdown de 52 jardas Hail Mary para Noah Brown que levou Washington à vitória por 18-15 sobre Chicago no último domingo.

O passe de Daniels por si só se destacou, mas depois do jogo suas ações também.

Enquanto o vestiário de Washington se alegrava, um oficial do Commanders notou Daniels em seu armário, observando todos os outros presentes comemorarem. Daniels parecia calmo, sereno e parecia que a vitória dramática era o que ele esperava que acontecesse naquele dia, segundo o dirigente da equipe. Em seu ano de estreia, Daniels já se comporta como um jogador experiente e confiante.

Agora os Commanders se colocaram em posição de competir pelo título da divisão e por uma vaga nos playoffs, mas também, tão importante quanto, mudaram a percepção da franquia.

Os Commanders estão 6-2 pela primeira vez desde 2008 e 4-0 em casa pela primeira vez desde 2005.

Daniels, a segunda escolha geral no draft deste ano, completou 71,8% de seus passes – a segunda melhor porcentagem na NFL – para 1.736 jardas, sete touchdowns e apenas duas interceptações, enquanto também correu para 424 jardas e quatro pontuações.

De acordo com a ESPN Research, Daniels é o segundo jogador na história da NFL com 1.500 jardas em passes e 400 jardas corridas em seus primeiros oito jogos na carreira, juntando-se a outra estrela novata em Washington – Robert Griffin III em 2012.

Durante anos, até décadas, Washington foi vista como um terreno baldio da NFL, um ambiente tóxico atormentado por questões sob a propriedade de Snyder que arrastaram a franquia.

Mas com todas as mudanças que os Comandantes fizeram, o mais novo e definitivo sinal de quanto mudou pode ser avaliado pelo fato de os jogadores quererem chegar a Washington dentro do prazo.