Fontes – LHP Robbie Ray permanece com os Giants no acordo existente

O canhoto do San Francisco Giants, Robbie Ray, não optou pelos dois anos restantes e US$ 50 milhões em seu contrato, disseram fontes à ESPN.

Ray, 33, voltou da cirurgia de Tommy John este ano e fez sete partidas, postando um ERA de 4,70 enquanto rebatia 43, caminhava 15 e permitia seis home runs em 30⅔ entradas. Sua temporada terminou depois que uma distensão no tendão da coxa no final de agosto o colocou na lista de lesionados.

Os Giants adquiriram Ray em uma negociação com o Seattle Mariners, que o assinou com um contrato de agente livre de cinco anos no valor de US$ 115 milhões após sua temporada de 2021, vencedora do prêmio Cy Young da Liga Americana. Ao longo de sua carreira de 11 anos, Ray tem 77-73 anos com um ERA de 3,98 e 1.548 eliminações, 535 caminhadas e 194 home runs permitidos em 1.258,2 entradas.

Ray retornará a uma rotação que inclui o ás Logan Webb e o canhoto Kyle Harrison, mas há pontos de interrogação além disso. Os destros Hayden Birdsong, Keaton Winn, Mason Black e Landen Roupp se revezaram a partir deste ano, e o destro Jordan Hicks vacilou entre a rotação e o bullpen. O canhoto Carson Whisenhunt, o principal jogador titular dos Giants, também pode estar na mistura.

San Francisco demitiu o presidente de operações de beisebol Farhan Zaidi após uma temporada de 80-82 e o substituiu pela estrela de longa data dos Giants, Buster Posey. Com uma folha de pagamento projetada na faixa de US$ 150 milhões, espera-se que os Giants busquem ajuda como titular em agência gratuita e possam estar no mercado para Corbin Burnes, o melhor titular disponível.