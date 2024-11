Fontes – MLB encontra prospecto ligado à idade falsificada dos Padres

Uma investigação da Liga Principal de Beisebol descobriu recentemente que um adolescente importante na República Dominicana que concordou verbalmente em assinar com o San Diego Padres falsificou sua papelada e é cinco anos mais velho do que se acreditava anteriormente, resultando na retirada do acordo, disseram fontes à ESPN.

O adolescente, que assumiu o nome de Cesar Altagracia, concordou verbalmente em assinar com os Padres por cerca de US$ 4 milhões, um bônus substancial que significava que ele era considerado um dos maiores prospectos internacionais de sua classe. A transação teria se tornado oficial em janeiro de 2027, assim que Altagracia se tornasse elegível para assinar como agente livre internacional de 16 anos.

Mas a MLB descobriu que ele tem 19 anos, e não 14, como afirmam seus documentos. O adolescente representou a República Dominicana na Copa do Mundo Sub-12 de Beisebol de 2022 e no Campeonato Pan-Americano Sub-15 neste verão sob identidade falsa, disseram fontes.

Um porta-voz da MLB não quis comentar. Os Padres também não quiseram comentar. A Federação Dominicana de Beisebol também está investigando o assunto, disseram fontes.

Os jogadores que falsificaram suas idades normalmente recebem uma suspensão de um ano antes de serem autorizados a se inscrever novamente.

A existência de um limite de gastos no mercado internacional, implementado como parte do acordo coletivo de trabalho iniciado em 2012, e a corrida para identificar os melhores talentos em um centro de beisebol como a República Dominicana, levaram as equipes a concordar regularmente em acordos com jogadores. anos antes de se tornarem elegíveis para assinar aos 16 anos. Os acordos são fechados com jogadores de 12 ou 13 anos de idade, momento em que eles treinam sob a supervisão de uma equipe, longe da vista dos avaliadores rivais, até o dia da assinatura.

Não é incomum, no entanto, que os times fechem acordos pré-arranjados semanas antes dos jogadores assiná-los, seja porque uma perspectiva não se desenvolveu conforme o esperado ou porque a rotatividade na diretoria do time alterou as filosofias, disseram fontes.

A contratação de jogadores amadores alimentou toda uma economia repleta de corrupção. No ano passado, houve um aumento no número de jogadores de alto nível que se exibiam com certidões de nascimento falsificadas para se apresentarem até cinco anos mais jovens, disseram fontes. Muitos desses jogadores tiveram seus bônus retirados depois que as investigações revelaram as informações.