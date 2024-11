Fontes – Steelers olham para WRs conforme o prazo de negociação da NFL se aproxima

Além da enxurrada de negociações de wide receiver que a NFL já viu nas últimas semanas, havia mais uma em andamento.

Os Steelers estavam tentando fechar um acordo para Christian Kirk, e fontes da liga disseram à ESPN que havia uma chance razoável de que o wide receiver dos Jaguars acabasse em Pittsburgh até quebrar a clavícula no último domingo.

A esperança de Pittsburgh de atualizar seu corpo receptor foi frustrada, pelo menos temporariamente. Mas os Steelers não vão desistir, disse uma fonte da liga à ESPN.

Os Steelers têm feito ligações e verificado todos e quaisquer wide receivers disponíveis antes do prazo final de negociação das 16h de terça-feira, incluindo Mike Williams dos Jets e Adam Thielen dos Panthers, de acordo com fontes da liga.

Os Steelers continuarão pressionando na tentativa de melhorar dentro do prazo, mas estão longe de ser o único time que busca se posicionar melhor para a segunda metade da temporada.

• Os Lions continuam fazendo ligações sobre pass rushers e conversaram com os Browns sobre o ex-defensivo do Pro Bowl, Za’Darius Smith, que já jogou na NFC North tanto pelos Packers quanto pelos Vikings, segundo fontes.

• Os Falcons também têm sido agressivos em fazer chamadas pass rush, e espera-se que consigam um possível acordo para o edge rusher dos Giants, Azeez Ojulari, de acordo com fontes.

Os surpreendentes Cardinals, empatados em primeiro lugar na NFC West no domingo, também estão explorando a aquisição de pass rushers como Ojulari.

• Outro pass rusher que pode estar disponível é Calais Campbell, sobre quem os Dolphins têm recebido perguntas, segundo fontes da liga.

Se os Dolphins não vencerem no domingo em Buffalo, eles poderão estar mais abertos a negociar Campbell para um time adversário, segundo fontes.

• O Saints recebeu ligações sobre Marshon Lattimore, segundo fontes da liga. Um dos possíveis obstáculos a um acordo é a saúde de Lattimore, disseram fontes.

O quatro vezes cornerback do Pro Bowl não jogará no domingo contra os Panthers, mas isso não impediu que os times ligassem para ele, incluindo o bicampeão Chiefs.

• Os Chiefs já trocaram por DeAndre Hopkins e Joshua Uche, mas algumas fontes da liga acreditam que, seja Lattimore ou outro jogador, o Kansas City poderá pressionar para fazer outra jogada.

Os Chiefs recebem os Buccaneers no “Monday Night Football” e estão preparados para agir rapidamente com o prazo de negociação chegando horas após o jogo.

• Uma equipe que poderia continuar a negociar jogadores é o Jacksonville Jaguars, que já trocou o defensive tackle Roy Robertson-Harris pelos Seahawks e o ofensivo Cam Robinson pelos Vikings, além de trabalhar em uma possível troca por Kirk.

Os Jaguars continuarão recebendo ligações e ofertas divertidas, e outros jogadores que podem atrair interesse incluem Brandon Scherff, cinco vezes armador do Pro-Bowl.

• A grande negociação desta semana envolveu o envio do wide receiver Diontae Johnson pelos Carolina Panthers para os Ravens. Johnson fará sua estreia em Baltimore no domingo contra o Broncos, mas acontece que ele já se sente em casa com o também wide receiver dos Ravens, Nelson Agholor.

Agholor e Johnson são de Tampa, Flórida, e são próximos há anos. Embora tenham três anos de diferença de idade, com Agholor tendo 31 e Johnson 28, os receptores se conheceram através dos esportes juvenis durante a adolescência e estudaram em escolas secundárias em lados opostos da cidade.

Desde então, eles permanecem próximos e treinam juntos na entressafra. Depois que Johnson foi negociado para Baltimore esta semana, ele até ficou na casa de Agholor.

Agora, Ravens, Chiefs, Falcons, Cardinals e outros tentarão adicionar mais jogadores até o prazo final de terça-feira. O que acontece nos jogos de domingo também pode ajudar a influenciar quem está comprando e quem está vendendo, mas espera-se que haja uma última onda de movimentos antes do prazo.