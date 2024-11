Grand Canyon juntando-se oficialmente a Mountain West

O Grand Canyon se juntará à Conferência Mountain West pelo menos até 2026, anunciaram a escola e a conferência na sexta-feira.

A decisão ocorre seis meses depois que a GCU anunciou que se juntaria à Conferência da Costa Oeste em 2025.

“Queremos nos posicionar melhor para sermos competitivos nacionalmente e estamos entusiasmados com a visão e o futuro do Mountain West”, disse o diretor atlético da GU, Jamie Boggs, em um comunicado. “Estamos nos juntando a uma conferência que obteve sucesso nacional, desenvolveu uma rica tradição em seus 26 anos e nos posicionou financeiramente para o sucesso competitivo neste cenário universitário em mudança. Estamos ansiosos para competir por campeonatos com nossos futuros pares no Mountain West .”

A GCU competirá em 17 esportes patrocinados pela conferência, principalmente o basquete masculino. Os Antelopes se classificaram para os últimos três torneios de basquete masculino da NCAA, o mais recente dos quais incluiu uma reviravolta na primeira rodada do quinto colocado, Saint Mary’s.

“O Grand Canyon é uma adição tremenda ao Mountain West. Estamos entusiasmados em expandir nossa presença na cidade de Phoenix e no estado do Arizona”, disse a comissária do MW, Gloria Nevarez, em um comunicado. “O Grand Canyon tem tido uma trajetória ascendente tanto academicamente quanto atleticamente na última década, e sua adição à liga irá melhorar a competição em Mountain West enquanto nos esforçamos para ganhar ofertas de pós-temporada da NCAA e competir por campeonatos nacionais.”

O MW começou a direcionar a GCU para expansão depois que cinco de seus membros – Boise State, Colorado State, Fresno State, San Diego State e Utah State – anunciaram que estavam partindo para o Pac-12 no início deste ano.

A decisão da GCU não foi bem recebida pelo CMI, que anunciou em maio que a GCU – juntamente com Seattle – se juntaria à conferência em julho de 2025.

“Estamos desapontados com a sua decisão de procurar ser membro da conferência noutro local, poucos meses depois de concluir o seu acordo de adesão com o CMI, o que teria melhorado o seu perfil nacional”, disse o comissário do CMI, Stu Jackson. “O WCC vê a decisão da GCU como uma oportunidade perdida de fazer parte de uma das principais conferências do basquete masculino. O WCC é uma liga multibid perene com uma história rica que inclui vários campeões nacionais, seis participações na Final Four e inúmeras corridas profundas no Campeonato de basquete masculino da NCAA.

“O Conselho de Presidentes do CMI continuará a avaliar o cenário atual do atletismo da Divisão I, avançará ambiciosamente no exame de oportunidades de expansão e alianças que posicionam o CMI para o sucesso da NCAA; buscará oportunidades de programação significativas para todos os membros; e gerará exposição nacional para a Conferência através da ampla visibilidade de transmissão à qual se acostumou.”

O CMI também perdeu recentemente o poder de conferência Gonzaga, que anunciou no mês passado que se juntaria ao Pac-12 em 2026.

Como parte do anúncio, a GCU disse que poderia aderir ao MW já “no segundo trimestre de 2025, se permitido pelos estatutos da conferência”.