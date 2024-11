Hail Mary vs Bears e Jayden Daniels TDs improváveis

ASHBURN, Virgínia – Todas as sextas-feiras, os quarterbacks do Washington Commanders e aqueles que os treinam se reúnem para uma competição. Eles colocam uma lata de lixo amarela no canto da end zone e tentam jogar uma bola no balde a cerca de 20 a 30 metros de distância. É uma chance de mostrar sua armação e precisão durante uma competição amistosa.

O quarterback novato Jayden Daniels ainda não caiu no balde. Outros, incluindo alguns dos treinadores, fizeram o mesmo. Mas Daniels não se incomoda em perder esse tipo de competição.

“Não é um alvo móvel”, disse Daniels.

Ele tem razão.

Nos jogos, quando é preciso fazer um passe perfeito – e na realização de arremessos considerados de baixa probabilidade de acerto – Daniels se destaca. Ele lidera a NFL com quatro passes para touchdown que, de acordo com o Next Gen Stats, tinham uma probabilidade de conclusão de 30% ou menos – o mais memorável dos quais ocorreu no Hail Mary de 52 jardas de domingo contra o Chicago Bears. Ele tem um quinto touchdown com 30,4% de chance de conclusão. Ele tem a terceira maior porcentagem de conclusão em arremessos com 30% de chance de conclusão ou menos, e suas 10,9 jardas por tentativa são as maiores na NFL de qualquer quarterback com pelo menos 15 dessas tentativas, de acordo com a ESPN Research.

“Independentemente da situação, ele se sente confiante em sua capacidade de colocar a bola onde deseja”, disse o quarterback reserva do Washington, Marcus Mariota, que jogou uma bola no balde. “Às vezes os caras estão nessas situações e ficam esperançosos, mas ele está no comando desse momento.”

Daniels também tem três finalizações em bolas que percorreram 50 ou mais jardas aéreas. De acordo com a ESPN Research, esse é o maior número de conclusões desde que a ESPN começou a rastrear pátios aéreos em 2006.

“Ele não é muito bom em perfurar latas de lixo”, disse o coordenador ofensivo de Washington, Kliff Kingsbury, “mas é muito bom em campo. Então, acho que isso vai funcionar para ele”.

Aqui está uma olhada nos quatro touchdowns que tiveram a menor chance de conclusão:

‘Pequenas nuances’ levam a um TD vs. Ravens

A peça: Washington estava enfrentando o segundo gol em um jogo da semana 6 contra o Baltimore Ravens. Daniels acertou em cheio com McLaurin na parte de trás da end zone a sete jardas para empatar o placar em 10.

Probabilidade de conclusão: 28,1%

Na jogada, Daniels primeiro olhou para a direita para o recebedor Olamide Zaccheaus, que começou por dentro e depois cortou para fora. Daniels se preparou para lançar, mas o cornerback tirou o caminho. Daniels desceu a bola, recolocou os pés e encontrou McLaurin correndo pelo campo até o final da end zone do mesmo lado. Como Daniels passou por suas progressões no ritmo certo, o safety desceu na primeira olhada de Daniels e saiu da pista para atingir McLaurin. Foi um exemplo clássico da mecânica sonora de Daniels.

“É ser capaz de aumentar o tempo quando o cara abre”, disse o coordenador de jogo do Commanders, Brian Johnson. “Uma vez que a segurança [bit]eles criaram uma janela atrás dele… [Then it’s] apenas ser capaz de amarrar os pés, dirigir [the ball] com agressão. Essas são pequenas nuances que ele fez.”

Embora o lance tenha sido difícil, os companheiros de Daniels apontaram outros dois passes no jogo que foram ainda mais impressionantes. Um deles foi outro touchdown para McLaurin, que tinha 30,4% de probabilidade de conclusão. Nesse lançamento, Daniels fez um passe perfeito para trás enquanto estava à deriva e prestes a ser atingido por uma pontuação de 6 jardas.

Três jogadas antes do passe para McLaurin, na terceira para 10, Daniels encontrou o tight end Zach Ertz para um ganho de 12 jardas. Ertz cortou atrás do linebacker Roquan Smith e Daniels jogou a bola quando ele estava sendo atingido e antes de Ertz cruzar atrás de Smith para uma abertura. Teve 64,3% de probabilidade de finalização, mas Mariota maravilhou-se com o lançamento.

“Oh meu Deus. Esse foi provavelmente um dos melhores lances que já vi na minha carreira”, disse Mariota. “Essa antecipação, essa confiança para lançar a bola era o próximo nível.”

A Ave Maria vs. Ursos

A peça: Os Commanders, perdendo por 15-12, estavam em sua própria linha de 48 jardas faltando dois segundos para o final do jogo da Semana 8 contra os Bears. Daniels lançou um passe para a end zone que foi desviado pelo cornerback do Bears, Tyrique Stevenson, e caiu nos braços do recebedor Noah Brown para um touchdown vencedor.

Probabilidade de conclusão: 24,2%

Embora a probabilidade de conclusão não seja a mais baixa dos touchdowns de Daniels nesta temporada, ele também teve apenas 1,4% de chance de resultar em um touchdown. Daniels estendeu a jogada em 12,7 segundos, o que permitiu que seus recebedores se posicionassem enquanto ele encontrava um bom lugar para lançar.

Ele lançou um passe que viajou 65,9 jardas no ar.

“Apenas jogue a bola para cima e dê uma chance aos meus rapazes. Não vi nada”, disse Daniels. “Acabei de ouvir pessoas gritando ao nosso lado, correndo pelo campo. Então foi assim que eu soube.”

O guarda direito Sam Cosmi disse que o final foi “algo saído de um filme”. Mas Kingsbury disse que esses finais de contos de fadas derivam da mentalidade de Daniels.

“Ele é destemido quando joga. Ele se solta e acredita”, disse Kingsbury. “E na prática não é como se ele estivesse apenas tentando completar, ele estava tentando fazer o arremesso perfeito e se julgou por isso, o que os grandes fazem.”

Transformando uma ‘pequena chance’ em seis pontos contra os Browns

A peça: Washington liderou o Cleveland Browns por 17-3, faltando 41 segundos para o fim do primeiro tempo. Na segunda para 7 do 41 dos Browns, Daniels acertou o recebedor Dyami Brown para um touchdown.

Probabilidade de conclusão: 17,9%

Duas jogadas antes de Brown marcar, Washington fez uma jogada semelhante, mas o passe foi lançado em outro lugar. Daniels correu a bola para fora de campo na lateral de Washington na jogada seguinte. Ao voltar correndo para o grupo, ele parou em Kingsbury e sugeriu uma peça. Kingsbury não hesitou em dizer sim.

Daniels, em formação de espingarda, deu uma queda de três passos, segurou a segurança com os olhos e acertou Brown a três metros da end zone.

“Ele apenas se arrisca pouco”, disse Brown. “Muitas vezes a porcentagem é baixa porque muitas pessoas não correriam esses riscos. Você não pode tratar isso como, ‘Oh, é uma pequena chance de alguém completar esta bola.’ [He’s like]’Mesmo que seja uma pequena chance, deixe-me fazer isso de qualquer maneira.'”

Daniels disse que é uma questão de confiança entre ele e seus receptores.

“Não apenas eu, mas também meus companheiros para ir lá e fazer jogadas difíceis”, disse ele. “É assim que você constrói essa irmandade. Vocês precisam confiar uns nos outros para ir lá e fazer jogadas.”

‘Direto no balde’ vs. Bengals

A peça: Faltando 2:15 para o final do jogo da Semana 3 na noite de segunda-feira no Cincinnati Bengals, os Commanders lideraram por 31-26, mas enfrentaram um terceiro para 7 na linha de 27 jardas. Os Bengals atacaram Daniels, que acertou McLaurin bem coberto na end zone.

Probabilidade de conclusão: 10,3%

McLaurin disse que eles elaboraram esta jogada na linha lateral. Ele queria fazer um go-route contra o cornerback Daxton Hill no lado direito. Eles anteciparam a cobertura da imprensa, o que significa que McLaurin poderia simplesmente ter feito um movimento na linha e acelerado em direção à linha do gol. Mas os Bengals jogaram uma cobertura zero e Hill alinhou-se a seis metros de McLaurin no momento do snap.

Daniels lançou a bola ao ser atingido por um free rusher e com McLaurin na linha de jarda-19. McLaurin pegou aproximadamente cinco metros de profundidade na end zone, ajudando Washington a garantir uma vitória por 38-33.

“Foi um dos lances mais difíceis que você pode fazer por causa da situação e não praticamos realmente essa jogada”, disse McLaurin. “Quando eu vi que ele estava fora, eu teria que dar a ele um movimento duplo. Alguns quarterbacks não sabem o momento disso porque você não tem muito espaço e ele jogou com ar suficiente onde caiu direto no balde.”

No balde, de fato.