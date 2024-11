Hailey e Justin Bieber publicam as primeiras fotos adoráveis ​​de família para o Halloween

Justino dar Hailey Bieber comemorou o Halloween de uma forma muito emocionante este ano… compartilhando sua primeira foto de família com o bebê Jack azuis !

O casal seguiu o caminho da Disney… Hailey vestida como o popular personagem de desenho animado Kim Possible… com Justin vestido como Ron Stoppable e o filho Jack como Rufus. No popular desenho animado … Kim é uma adolescente que salva o mundo e Ron é seu melhor amigo. Rufus é o rato-toupeira de estimação de Ron… adorável!

Com seu rostinho escondido… Justin embalou Jack, de 2 meses… enquanto a mãe dava um olhar doce e amoroso para seu pacote de alegria. E sim, o casal fez questão de tirar algumas fotos apenas com os dois – incluindo uma foto em que JB mostrou seu abdômen!

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

As estrelas anunciaram o nascimento de seu filho em 23 de agosto – um dia depois de seu nascimento – postando um estalo do pé de seu filho… junto com seu nome.