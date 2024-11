Heather Donahue em ‘The Blair Witch Project’ ‘Memba Her?!

Atriz americana Heather Donahue tinha cerca de 20 anos quando alcançou o estrelato depois de interpretar a estudante e cineasta amadora com lágrimas nos olhos que aparece no filme assustador “The Blair Witch Project” em 1999.

Heather Donahue compartilhou a tela trêmula do filme de terror estilo documentário com Josué Leonard …que desaparece na floresta assombrada enquanto procura uma saída, e claro Mike Williams … que joga o mapa inútil no rio antes de ser encontrado no porão nos assustadores momentos finais do filme.