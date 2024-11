Heidi Klum se veste de ET para sua festa anual de Halloween em Nova York

A supermodelo e seu marido, Tom Kaulitz vestido como Sr. e Sra. ET – o personagem extraterrestre de Steven Spielberg O clássico filme alienígena de 1982 – para seu festival anual de terror, realizado no Hard Rock Cafe em Nova York.

Heidi levou ET a novos patamares, recriando a ponta do dedo brilhante do estranho, mas gentil visitante do filme, vindo de uma galáxia distante. Ela usava uma fantasia mecânica de ET com boca e olhos portáteis, que eram controlados remotamente pelos manipuladores de Heidi.