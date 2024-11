Huskies aposentarão a camisa de Plum, uma novidade no programa feminino

A Universidade de Washington anunciou na sexta-feira que a ex-armadora dos Huskies, Kelsey Plum, terá sua camisa 10 aposentada quando o time receber Purdue em 18 de janeiro.

Plum, que jogou em Washington de 2013 a 2017, se tornará a primeira jogadora de basquete feminino dos Huskies a ter sua camisa aposentada.

Ela foi a jogadora nacional consensual do ano no último ano, quando ultrapassou Jackie Stiles para se tornar a artilheira da história do basquete feminino da Divisão I, com um recorde escolar de 57 pontos no último dia contra o Utah. Caitlin Clark ultrapassou Plum nesse recorde no início deste ano. Plum também levou Washington à primeira aparição no Final Four na história do programa em 2016, quando foi escolhida para a terceira equipe da AP All-America.

Kelsey Plum, que jogou pelo Washington de 2013 a 2017, terá sua camisa aposentada antes do jogo em janeiro, tornando-se a primeira jogadora feminina de Washington a ter sua camisa aposentada. Foto AP/Elaine Thompson

Depois de ser escolhida como número 1 em 2017 pelo San Antonio Stars da WNBA, Plum mudou-se com a equipe para Las Vegas e tem sido uma titular importante em equipes Aces que venceram campeonatos consecutivos em 2022 e 2023. Três vezes All-Star da WNBA, Plum ganhou a medalha de ouro com os EUA durante as Olimpíadas deste verão.

A adição de Plum dará a Washington seis camisas aposentadas no Pavilhão Hec Edmundson. Ela se junta às estrelas do basquete masculino Bob Houbregs, Brandon Roy e Isaiah Thomas, bem como às estrelas do vôlei Huskies Courtney Thompson e Krista Vansant.

Os Huskies entram em 2024-25, sua primeira temporada no Big Ten, ainda em busca de sua primeira aparição em um torneio da NCAA desde que alcançaram o Sweet Sixteen em 2017, o último ano de Plum.