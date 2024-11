Ian Machado Garry x Joaquin Buckley definido para a luta principal do UFC Tampa

Ian Machado Garry e Joaquin Buckley se enfrentarão na última luta de 2024 pelo UFC.

A promoção anunciou no sábado que Garry e Buckley são a atração principal do UFC Tampa, que acontece no dia 14 de dezembro na Amalie Arena.

Tanto Garry quanto Buckley expressaram interesse em enfrentar Shavkat Rakhmonov na luta principal do UFC 310 pelo título interino dos meio-médios após a retirada de Belal Muhammad devido a uma infecção no dedo do pé, mas em vez disso, os matchmakers do UFC decidiram formar dupla com o crescente peso-meio-médio. contendores.

O invicto Garry compete pela terceira vez em 2024. “The Future” conquistou uma vitória por decisão dividida sobre Geoff Neal no UFC 298 em fevereiro, e depois deu a Michael Page sua primeira derrota promocional no UFC 303 em junho. Garry está atualmente em 7º lugar no MMA Fighting Global Rankings.

Buckley, nº 10, está invicto desde que caiu para o peso meio-médio, vencendo todas as cinco partidas no octógono até 170 libras. “Nova Mansa” pretende fazer 4 a 0 em 2024, após vitórias nos paralisações sobre Stephen Thompson e Vicente Luque, e uma vitória por decisão unânime sobre Nursulton Ruziboev. O ex-peso médio faz sua 15ª aparição no UFC.