Idosos com deficiência mental ainda votam, defensores explicam processo

Faltam poucos dias para a eleição e, com tanto se falando em acuidade mental entre os candidatos, consultamos especialistas sobre o processo de votação para pessoas com deficiência mental.

Justine Cavaleiro diretor executivo do Triangle Aphasia Project disse ao TMZ… a afasia não afeta a inteligência de uma pessoa – mas pode afetar sua capacidade de ler, escrever ou falar. Então o vale dela. garante que as pessoas compreendam os seus direitos à acomodação.

Ela observa que, embora seu pai seja deficiente, ele tem o mesmo direito de voto que qualquer outra pessoa – acrescentando que as pessoas precisam abordar as pessoas com afasia a partir da perspectiva de que são mentalmente saudáveis, mesmo que não consigam mais falar. ou escreva.

Também conversamos com Debbie Becerra – um executivo da comunidade de aposentados Hollenbeck Palms, em Los Angeles – que nos diz que se um residente for deficiente mental ou tiver demência quando a instituição receber a votação, ele entrará em contato com o cuidador principal. Geralmente é um filho, filha ou alguém com procuração.