Jamal Murray do Nuggets sai contra Wolves, em protocolo de concussão

MINNEAPOLIS – O armador do Denver Nuggets, Jamal Murray, foi colocado no protocolo de concussão da NBA após sair do jogo de sexta-feira contra o Minnesota Timberwolves durante o terceiro quarto.

Murray estava cortando a pista com Anthony Edwards o protegendo, quando Julius Randle recuou para perseguir Aaron Gordon e inadvertidamente bateu com o ombro no nariz de Murray.

A cabeça de Murray recuou para Edwards com o impacto, e ele se dobrou de dor enquanto a jogada continuava antes de substituir quatro posses de bola depois, durante um intervalo, e ir para o vestiário para um exame mais aprofundado.

Murray fez seis pontos em 2 de 7 arremessos em 22 minutos.

Isso deu continuidade a um início de temporada relativamente lento para Murray, que assinou uma extensão de contrato máximo de US$ 208 milhões por quatro anos em setembro. Ele teve média de 18,8 pontos em 37,9% de arremessos nos primeiros quatro jogos do Nuggets na noite de sexta-feira.

