Jason Kelce estava ‘100% certo’ no incidente de quebra de telefone, afirma Rashad McCants

Jason Kelce recebeu apoio e reação após seu incidente viral de quebra de telefone … mas o ex-jogador da NBA Rashad McCants está, sem dúvida, no futuro canto do Hall da Fama – andaimes TMZ Esportes ele não tem problemas com a forma como a lenda dos Eagles lidou com o torcedor indisciplinado da Penn State neste fim de semana.