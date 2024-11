Jeremiah Smith, recebedor do estado de Ohio, é um ‘talento geracional’

Jack Daniels nunca tinha testemunhado uma captura como essa.

O técnico do ensino médio do sul da Flórida por 35 anos estava jogando contra Chaminade-Madonna – e o futuro wide receiver do estado de Ohio, Jeremiah Smith – nos playoffs.

“Eles já estavam bem atrás de nós e fizeram o running back lançar a bola”, lembrou Daniels. “E [Smith] subiu – acho que ele estava cerca de um metro e meio acima da trave, sobre um garoto que estava no canto do Power 4 [Kevin Levy, who is now at Rutgers]. … Foi simplesmente incrível.”

O treinador do Cardeal Newman enfrentou dezenas de futuros wide receivers da NFL ao longo dos anos, incluindo o Hall da Fama do Futebol Profissional Devin Hester e o campeão do Super Bowl Anquan Boldin.

No entanto, para Daniels, Smith está sozinho.

“Ele é, de longe, o melhor que já vi”, disse Daniels, comparando as proezas de Smith no ensino médio com as do quarterback MVP do Baltimore Ravens, Lamar Jackson, que veio da Boynton Beach Community High School.

“Não houve nada como ele.”

O técnico do arcebispo Carroll, Jorge Zagales, que também perdeu para Chaminade nos playoffs, lembra apenas de um jogador adversário ao longo de suas três décadas de afastamento que poderia dominar como Smith.

“Eu treinei contra Sean Taylor… e Jeremiah está lá, se não for o mesmo que Sean Taylor”, disse Zagales sobre o ex-segurança do Pro Bowl da Gulliver Prep, que morreu aos 24 anos. um membro do Hall da Fama. Sinto que é esse o caminho que Jeremiah está tomando.”

O técnico do Clearwater Central Catholic, Chris Harvey, cresceu na Virgínia Ocidental assistindo Randy Moss jogar pela DuPont High School. Como treinador, Harvey não conhecia ninguém como Moss – até conhecer Smith no jogo do campeonato estadual da Flórida.

“Você viu o que [Moss] fez com DBs profissionais, então imagine o que ele fez com DBs na Virgínia Ocidental no ensino médio”, disse Harvey. “Eu amo meu estado natal. Mas não somos a Virgínia Ocidental, na Flórida. Temos caras – e Jeremiah Smith nos fez parecer os DBs do ensino médio da Virgínia Ocidental.”

Tudo isso pode parecer hiperbólico.

Exceto sete jogos em sua temporada de calouro no estado de Ohio, Smith – ainda com apenas 18 anos – já é um dos melhores wide receivers do futebol universitário, ao lado do fenômeno do primeiro ano do Alabama, Ryan Williams, e do candidato ao Colorado Heisman Trophy, Travis Hunter.

“Suas habilidades físicas (1,80 metro, 90 quilos) são incomparáveis ​​para alguém dessa idade, mas é seu nível de maturidade que o diferencia. não vejo isso nele”, disse o coordenador ofensivo do estado de Ohio e ex-técnico da NFL, Chip Kelly, que observou que Smith continua como um “veterano de 10 anos da NFL”.

“A maneira como ele aborda as reuniões, como ele aborda os treinos”, disse Kelly, “é raro”.

Apesar de jogar no ataque do estado de Ohio repleto de futuros profissionais, incluindo os running backs Quinshon Judkins e TreVeyon Henderson, e o wide receiver All-American de pré-temporada Emeka Egbuka, Smith lidera os Buckeyes com 623 jardas em 35 recepções.

Na semana passada, Smith empatou o recorde de calouro de Cris Carter no estado de Ohio, estabelecido em 1984, com sua oitava recepção para touchdown, passando pela defesa de Nebraska para uma pontuação de 60 jardas.

No sábado, em um confronto do Big Ten contra o terceiro colocado Penn State, Smith precisa de apenas sete recepções e 26 jardas para quebrar os outros recordes do programa de calouros de Carter, embora ele ainda esteja bem atrás dos recordes nacionais de calouros de Michael Crabtree na Texas Tech em 2007 (134 recepções para 1.962 jardas e 22 touchdowns).

Smith alcançou a end zone em todos os jogos desta temporada, com destaque para suas deslumbrantes tentativas de touchdown com uma mão contra Michigan State e Iowa.

Para aqueles que enfrentaram Smith no ensino médio, essas capturas espetaculares não são novidade.

No jogo do campeonato estadual, Harvey presumiu que o quarterback do Chaminade, CJ Bailey, estava jogando a bola fora.

“Então, do nada, surge esse braço”, disse Harvey. “E [Smith] puxa de volta para um touchdown, como Stretch Armstrong. Com certeza foi uma das melhores capturas que já vi. Mas o problema é que ele faz isso com tanta frequência que nem fica animado com isso.”

Harvey e Clearwater Catholic perderam os últimos dois jogos do campeonato estadual para Chaminade por um placar combinado de 104-14. Smith conseguiu 11 passes para 170 jardas na segunda disputa pelo título, rumo à vitória por 56 a 0 pelo terceiro campeonato estadual consecutivo de Chaminade.

Posteriormente, o técnico da South Florida University, Alex Golesh, que estava presente, consolou Harvey, dizendo-lhe: “Isso é exatamente o que acontece quando você interpreta um talento geracional”.

“E é isso que ele é”, disse Harvey. “E fora Randy Moss, nunca vi uma pessoa ter a habilidade de assumir o controle de um jogo naquela posição da maneira que ele fez.”

Smith não atingiu esse nível por acidente.

O running back da Carolina do Norte, Davion Gause, que cresceu com Smith e jogou com ele no Chaminade, lembra que Smith foi cortado do time de futebol juvenil há 11 anos.

“Ele ainda vinha ao parque todos os dias e nos observava treinar, jogando bola com o pai o tempo todo”, disse Gause. “Quando ele voltou no ano seguinte, ele era um jogador diferente.”

Jeremiah Smith já está chamando a atenção quando era calouro na Ohio State. Ian Johnson/Ícone Sportswire

Bailey, que jogou em um time juvenil diferente, lembrou-se de Smith dominando o jogo do campeonato no ano seguinte.

“Ele estava nos matando”, disse Bailey, agora zagueiro titular do NC State.

Bailey, Gause e Smith mais tarde uniram forças em Chaminade, formando um dos melhores times de ensino médio do país. O técnico do Chaminade, Dameon Jones, disse que não teve um jogador mais comprometido e que trabalhasse mais nos treinos do que Smith.

“Sua mentalidade, como é ser tão jovem, é uma loucura”, disse Jones, que treinou o quarterback do Miami Dolphins, Tyler Huntley, e o running back do Cincinnati Bengals, Zack Moss. “Eu nunca tinha visto isso antes. … Ele é o pacote completo.”

Quando era júnior, Smith sofreu uma lesão nos flexores do quadril. Jones implorou a Smith que suspendesse alguns treinos para permitir a cura do quadril.

“Ele ficou chateado comigo”, disse Jones. “Ele me disse: ‘Não estou perdendo o treino. Não estou perdendo as repetições'”.

Smith trouxe essa ética de trabalho para Columbus. Neste verão, ele se tornou o primeiro calouro do estado de Ohio a ser nomeado “Iron Buckeye”, concedido aos melhores atletas em treinos fora de temporada.

“Jeremiah já é uma aberração na sala de musculação”, disse Egbuka, que também ganhou a homenagem.

As capturas com uma mão, no entanto, foram o que diferenciaram Smith nesta temporada.

Depois que Odell Beckham Jr. fez seu famoso touchdown com uma mão para o New York Giants em 2014, Gause se lembrou de Smith trabalhando incessantemente tentando recriá-lo.

Mais tarde, em Chaminade, Smith e seu companheiro de equipe Joshisa Trader, que agora é recebedor em Miami, trabalharam diariamente em suas capturas com uma mão nas máquinas de jarro. Jones ficava irritado quando os jogadores tentavam pegar com uma mão nos jogos. Mas depois de observar com que rigor Smith os praticava, Jones teve que ceder.

“As coisas que vocês estão vendo agora na faculdade com aquelas pegadas com uma mão”, disse Bailey, “eu vi coisas muito, muito mais malucas dele”.

Uma dessas capturas com uma mão ocorreu durante uma vitória sobre o Miami Central na ESPN.

“[He] simplesmente mataria outras defesas”, disse o lado defensivo de Pitt, Zachary Crothers, que também jogou pelo Chaminade. “Dava para ver que as defesas estavam assustadas. Eles não queriam estar lá fora.”

Bailey sabia que Smith seria especial durante o primeiro torneio 7 contra 7 juntos; Smith inicialmente jogou no Monsenhor Edward Pace antes de se transferir para Chaminade no segundo ano. Os Leões estavam perdendo um placar e o tempo estava se esgotando.

“Recebemos uma jogada”, disse Bailey. “Este é um momento de embreagem. Mas [Smith] caminha até o [offensive coordinator] e diz: ‘Eu quero um fade’. O treinador diz: ‘Tudo bem, deixe-o fazer um fade.'”

Bailey lançou a bola para Smith, que passou por cima do defensor para um touchdown. Chaminade então apostou em dois para vencer o jogo.

“E nunca perdemos um torneio 7 contra 7”, disse Bailey. “Com ele, eu vi de tudo.”

Apesar de se tornar o recebedor do ensino médio número 1 do país, Smith só pediu a bola a Jones uma vez.

Um defensor adversário da American Heritage continuou falando mal de Smith durante um dos poucos jogos disputados de Chaminade.

“Então nós jogamos [Smith] uma bomba, e ele conseguiu um touchdown sobre ele”, disse Jones. “A única coisa sobre JJ é que ele é quieto, ele é humilde. Mas ele também tem aquela mentalidade de cachorro dentro dele.”

Smith manteve a mesma mentalidade na faculdade. Nos últimos três anos, os Buckeyes geraram quatro escolhas de primeira rodada no draft como recebedor: Garrett Wilson, Chris Olave, Jaxon Smith-Njigba e Marvin Harrison Jr.

Nesta primavera, o Arizona Cardinals selecionou Harrison com a quarta escolha, tornando-o o recebedor com maior draft na história do estado de Ohio. Mas Smith-Njigba diz acreditar que Smith poderá, em última análise, ir mais alto do que qualquer um deles – embora não seja elegível até o draft de 2027.

“Ele poderia jogar um ano de faculdade e estar pronto para a liga”, disse Smith-Njigba. “Acho que nunca vi um receptor tão jovem como ele.”