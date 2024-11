Jets vencem Texans e quebram sequência de cinco derrotas consecutivas

EAST RUTHERFORD, NJ – O New York Jets conseguiu uma vitória muito necessária em um estranho jogo de quinta-feira à noite contra o Houston Texans, líder da AFC South, conseguindo uma vitória por 21-13 no MetLife Stadium e perdendo cinco jogos. onda.

Depois de um primeiro tempo sem gols, o recebedor dos Jets, Garrett Wilson, deu ao New York um choque no segundo tempo na noite de Halloween com duas recepções para touchdown com uma mão, a segunda servindo como a recepção do ano para colocar os Jets à frente no início do quarto período.

Os texanos conseguiram 106 jardas do running back Joe Mixon, mas tiveram dificuldades, já que CJ Stroud foi demitido oito vezes e Ka’imi Fairbairn errou dois field goals.

Aqui estão as coisas mais importantes que você deve saber na noite de quinta-feira para ambas as equipes:

Frank Franklin II/AP

Os Jets emergiram de seu “momento de escuridão” para uma vitória que salvou a temporada e incluiu muitas estranhezas, exatamente o que você esperaria no Halloween.

Eles superaram sua pior jogada do ano (o fumble de Malachi Corley para um touchback) e seguiram com sua melhor jogada (o touchdown acrobático de Wilson no quarto período), provocando uma vitória corajosa, se não artística, sobre os texanos.

Os Jets quebraram sua seqüência de cinco derrotas consecutivas, dando ao técnico interino Jeff Ulbrich sua primeira vitória após três derrotas. Eles estavam desesperados. Foi tão sombrio após a derrota de domingo para o New England Patriots que Ulbrich abandonou a frase “escuridão”. Sua equipe, lutando contra várias lesões no jogo, mostrou muita coragem ao se recuperar de uma desvantagem de sete e três pontos, algo que estava faltando.

Eles também mostraram resiliência. O primeiro tempo foi tão feio (69 jardas no total) que torcedores descontentes, alguns com sacos na cabeça, gritavam: “Venda o time!” – dirigido ao proprietário Woody Johnson, que abalou a franquia ao demitir Robert Saleh após cinco jogos.

Se os Jets mudarem de temporada, o touchdown de Wilson será o ponto de virada – uma jogada saltitante com uma mão na parte de trás da end zone que foi uma das melhores recepções da temporada. Wilson, se recuperando de um jogo ruim há duas semanas, marcou dois touchdowns para liderar em uma noite em que foram capazes de superar muitos erros.

Jogo fundamental: A franquia que nos deu o “Butt Fumble” (e outros erros variados ao longo dos anos) proporcionou outro momento de indignidade. Corley aparentemente marcou um touchdown em uma varredura de jato de 19 jardas, mas soltou a bola antes de cruzar a linha do gol e ela rolou para fora da end zone para um touchback – uma gafe indesculpável em um jogo então sem gols no segundo quarto . Foi o primeiro carregamento de sua carreira e teria sido seu primeiro touchdown. Você pode apostar que a peça será apresentada em 2.024 filmes de pouca luz.

Análise do QB: Talvez a mistura de pimenta caiena e água de Aaron Rodgers precisasse de um pouco de tempo para fazer efeito. Depois de um primeiro tempo terrível (ele igualou um recorde de carreira com passes de 32 jardas), Rodgers se animou e lançou touchdowns no segundo tempo, conectando-se com o velho amigo Davante Adams para o argumento decisivo do jogo – o primeiro touchdown de Adams como Jet. Rodgers (22 de 32, 211 jardas) às vezes parecia um QB de 40 anos, mas fez jogadas vencedoras suficientes.

Tendência promissora: Os quatro primeiros trouxeram o calor, com os Jets demitindo CJ Stroud oito vezes. O lado defensivo Micheal Clemons e o linebacker Jamien Sherwood lideraram com dois cada, mas foram os tackles Quinnen Williams (um sack, sete pressões) e Haason Reddick (seis pressões) que geraram mais calor.

Tendência preocupante: O que está acontecendo com Molho Gardner? O cornerback All-Pro não tem sido ele mesmo nesta temporada, e esta foi a mais recente ilustração de um jogador talentoso lutando para encontrar seu mojo. Em três jogadas consecutivas no segundo quarto, ele errou um tackle, permitiu uma finalização de 32 jardas e cometeu um pênalti. Foi seu quinto pênalti, igualando seu total de 2023. Ele acrescentou um sexto no final do quarto período. Como muitos jogadores do time, Gardner não correspondeu às expectativas. – Rico Cimini

Próximo jogo: no Arizona Cardinals (16h25 horário do leste dos EUA, domingo, 10 de novembro)

Kevin Sabitus/Getty Images

A derrota dos texanos foi semelhante às duas derrotas anteriores, já que foram atormentados por problemas ofensivos. Em suas derrotas, eles têm média de 14 pontos, e isso gira em torno de Stroud estar sob pressão constante.

Stroud foi demitido oito vezes, um recorde na carreira, ofuscando um ataque rápido de Houston que totalizou 187 jardas. As lutas ofensivas dos Texans mantiveram os Jets – que não marcaram um touchdown até o início do terceiro quarto – vivos. Mas Rodgers finalmente lançou três passes para touchdown no segundo tempo, enquanto o ataque dos texanos foi reduzido a apenas seis pontos.

Os texanos marcam apenas 22,3 pontos por jogo, o que permite que os times permaneçam por perto. Na quinta-feira, custou-lhes um jogo em que entraram com um ímpeto considerável.

Tendência preocupante: As lesões dos titulares do Texas estão se acumulando. Somente neste jogo, Houston perdeu o left tackle Laremy Tunsil (tornozelo), o defensive end Will Anderson Jr. (tornozelo), o left guard Kenyon Green (ombro) por alguns períodos do jogo. Até Stroud foi atingido. Tunsil, Stroud e Anderson finalmente voltaram ao jogo, mas Green não. Os texanos já estavam sem a dupla Nico Collins (músculo posterior da coxa) e Stefon Diggs (joelho), junto com o linebacker Azeez Al-Shaair (joelho) e o safety Jimmie Ward (virilha).

Jogo fundamental: O cornerback Derek Stingley Jr. foi chamado por um contato ilegal questionável na quarta descida na primeira jogada do quarto período, anulando uma incompletude de Rodgers que teria passado a bola para Houston nas descidas. Algumas jogadas depois, Rodgers lançou um passe para touchdown que Wilson pegou com uma mão para colocar os Jets em 14-10.

Forro prateado: Os Texans recebem um mini-tchau para se recuperarem para o jogo da semana 10 contra os Leões por 6-1. Será um confronto difícil, mas pelo menos os texanos ficarão mais saudáveis ​​com o possível retorno de Collins, Al-Shaair e Ward.

Desempenho mais surpreendente: Tank Dell terminou com seis recepções para 126 jardas. Este foi o primeiro jogo de 100 jardas que ele teve desde a Semana 11 de 2023. O desempenho de Dell era necessário com os wideouts Collins e Diggs afastados. Mas os texanos não conseguiram transformar isso em mais pontos. – DJ Bien-Aimé

Próximo jogo: x Detroit Lions (20h20 horário do leste dos EUA, domingo, 10 de novembro)