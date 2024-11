Joc Pederson recusa opção de 25 com Diamondbacks, diz fonte

O rebatedor designado do Arizona Diamondbacks, Joc Pederson, recusou sua opção mútua para a temporada de 2025 e será um agente livre, disse uma fonte a Jesse Rogers da ESPN no sábado.

Pederson, 32, atingiu 0,275 com 23 home runs e 64 RBIs em 2024, sua primeira temporada com os Diamondbacks depois de assinar um contrato de um ano no valor de US$ 9,5 milhões na última offseason. O ano de opção para 2025 teria pago US$ 14 milhões.

O rebatedor tem sido uma ameaça de poder consistente por uma década, com 209 home runs na carreira para Dodgers, Cubs, Braves, Giants e Diamondbacks.

Ele foi um All-Star com Los Angeles em 2015 e San Francisco em 2022 e ganhou títulos da World Series com os Dodgers em 2020 e Braves em 2021.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.