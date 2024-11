Joel Embiid confronta e empurra colunista da Filadélfia

FILADÉLFIA – Joel Embiid se envolveu em uma briga com um colunista local no vestiário após a derrota do 76ers por 124-107 para o Memphis Grizzlies na noite de sábado, gritando com ele durante uma troca de palavras antes de eventualmente empurrá-lo.

“Estamos cientes de relatos de um incidente no vestiário dos Sixers esta noite e estamos iniciando uma investigação”, disse um porta-voz da NBA em comunicado.

Embiid discordou de uma coluna recente do colunista do Philadelphia Inquirer, Marcus Hayes. Nele, Hayes mencionou o filho e o falecido irmão de Embiid – ambos chamados Arthur – enquanto questionava o profissionalismo e o esforço de Embiid para se manter em forma.

Quando os repórteres entraram no vestiário para conversar com os jogadores, Embiid se levantou e confrontou Hayes.

“Da próxima vez que você mencionar meu irmão morto e meu filho novamente, você verá o que farei com você e terei que… viver com as consequências”, disse Embiid a Hayes. .

Embiid continuou, com vários exemplos de palavrões nas frases seguintes. Hayes pediu desculpas, o que Embiid não quis. “Essa não é a primeira vez.” Embiid disse.

Embiid disse mais tarde que não se importa com o que os repórteres dizem. “Mas você sabe”, respondeu Hayes.

Embiid pareceu falar mais alto naquele momento e, pouco depois, empurrou Hayes no ombro enquanto o chefe de relações públicas da equipe se interpunha entre eles. Outro relações públicas transferiu a entrevista de Tyrese Maxey para o corredor do lado de fora do vestiário, tentando afastar os repórteres.

Ao mesmo tempo, um segurança da equipe pediu à mídia que não informasse o que havia acontecido. Embiid gritou para o segurança.

“Eles podem fazer o que quiserem”, disse Embiid. “Eu não dou a mínima.”

O presidente de operações de basquete do 76ers, Daryl Morey, disse a Tim Bontemps, da ESPN, que eles estão cientes do incidente.

“Levamos a situação muito a sério e estamos investigando, e já conversamos com a NBA”, disse Morey em comunicado.

Embiid não jogou no jogo de sábado, o quinto jogo consecutivo que perdeu no início da temporada devido a uma lesão no joelho esquerdo. Tanto ele quanto Paul George, que sofreu uma contusão óssea no joelho esquerdo ao pisar desajeitadamente em um jogo de pré-temporada contra o Atlanta Hawks em 14 de outubro, ainda não jogaram nesta temporada pelo 76ers (1-4).

Falando aos repórteres após o treino de sexta-feira pela primeira vez em algumas semanas nas instalações de treino da equipe, Embiid expressou frustração com a ideia de não querer jogar.

“Todos estão na mesma página”, disse Embiid sobre seu plano de recuperação. “Se o seu corpo não reagir bem e se o seu corpo lhe disser uma coisa [sit out]. Eu fiz isso. Pelo que posso te contar, já quebrei o rosto duas vezes, voltei mais cedo com risco de perder a visão. Eu quebrei os dedos. Eu ainda voltei. Quando vejo as pessoas dizerem: ‘Ele não quer jogar’, fiz muito por esta cidade, colocando-me em risco, para que as pessoas digam isso”.

Embiid passou por uma cirurgia no joelho esquerdo após sofrer uma lesão em janeiro, o que o limitou a 39 jogos na temporada passada. Ele então voltou em abril, jogando na derrota de seis jogos da primeira rodada da Filadélfia para o New York Knicks, e depois ajudando a equipe dos EUA a ganhar o ouro nas Olimpíadas de Paris neste verão.

A Associated Press contribuiu para este relatório.