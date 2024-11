Jorge Polanco definido para agência gratuita após Mariners recusar opção

SEATTLE – A opção de US$ 12 milhões do segunda base Jorge Polanco foi recusada na sexta-feira pelo Seattle Mariners, que pagará uma compra de US$ 750.000 e permitirá que ele se torne um agente livre.

Seattle também disse que o jogador de campo Luis Urias liberou as isenções e optou por se tornar um agente livre.

Polanco atingiu o menor nível de sua carreira, 0,213, com 16 home runs e 45 RBIs este ano. Ele ficou afastado dos gramados entre 26 de maio e 24 de junho devido a uma distensão no tendão da coxa direita.

Um All-Star de 2019, Polanco, 31, tem uma média de carreira de 0,263 com 128 home runs e 492 RBIs em 11 temporadas com Minnesota (2014-23) e Seattle.

Ele concordou em fevereiro de 2019 com um contrato de cinco anos no valor de US$ 25,75 milhões. Os Twins exerceram uma opção de US$ 10,5 milhões em novembro passado e o negociaram com os Mariners em janeiro pelos arremessadores Anthony DeSclafani e Justin Topa e dois jogadores da liga secundária: o outfielder Gabriel Gonzalez e o arremessador Darren Brown. Minnesota concordou em enviar US$ 8 milhões para Seattle como parte da negociação.

Urías, 27, acertou 0,191 com quatro home runs e 16 RBIs em 94 rebatidas em 41 jogos. Ele foi adquirido de Boston em 17 de novembro pelo destro Isaiah Campbell.