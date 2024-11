José Mourinho lesionou-se após colisão com jogador do Fenerbahçe

O técnico do Fenerbahçe, José Mourinho, zombou de si mesmo após colidir com um jogador durante um treino do time titular na quinta-feira.

Enquanto se preparava para o jogo do campeonato de domingo, no terreno do Trabzonspor, o jogador de 61 anos caiu no chão após ser atingido pelas costas pelo médio Ismail Yüksek.

O jogador estava correndo atrás da bola e acidentalmente esbarrou em seu técnico.

O ex-técnico do Chelsea e do Manchester United foi rapidamente auxiliado pelos jogadores, enquanto a equipe médica correu rapidamente em seu auxílio.

Ele então foi visto mancando visivelmente quando dois membros da equipe o ajudaram a sair do campo.

Mourinho postou um vídeo do incidente no Instagram e escreveu: “Lição para jovens treinadores: ‘nunca usem a mesma cor dos jogadores’… eles podem passar a bola para você… ou chutá-lo por trás.”

Mourinho ingressou no Fenerbahce no verão, seis meses depois de ser demitido pela Roma. O Fenerbahce está em terceiro lugar na Super Lig, sete pontos atrás do líder Galatasaray.