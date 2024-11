Jürgen Klopp questiona se Sergio Ramos é um ‘mocinho’

Sergio Ramos lesionou Mohamed Salah na final da Liga dos Campeões de 2018. GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

O ex-técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, criticou Sergio Ramos ao discutir a ex-estrela do Real Madrid em um podcast com Toni Kroos.

Klopp questionou se Ramos era realmente um “cara legal” ao refletir sobre seu desafio contra Mohamed Salah durante a final da Liga dos Campeões de 2018.

Salah deixou o campo aos prantos devido a uma lesão no ombro no início do primeiro tempo, após colisão com Ramos. Ele também se envolveu em um confronto com o goleiro Loris Karius, que deixou o goleiro do Liverpool com uma concussão e o viu cometer dois erros fatais na vitória do Real Madrid na final por 3-1.

Falando no podcast “Einfach mal Lupen” de Kroos, Klopp disse: “O Sr. Sergio Ramos é realmente um cara legal? Ele não é meu jogador favorito. A ação foi brutal. Claro, ele não pode saber que isso está incomodando seu ombro, mas todos sabemos que ele aceitou com muita alegria.

“Nunca consegui entender essa mentalidade, nunca tive jogadores assim e, quando tive, certifiquei-me de que eles saíssem”.

Kroos defendeu Ramos, dizendo que ele era um “muito bom companheiro de equipe”, antes de Klopp acrescentar: “Ele pode não ser meu jogador favorito, mas não importa.

“Sempre pensei que os meus defesas-centrais eram suficientemente bons para não se envolverem em acções como esta.”

Klopp, que venceu a Liga dos Campeões com o Liverpool em 2019, deixou o clube na temporada passada, antes de assumir o cargo de chefe do futebol global da Red Bull em outubro.