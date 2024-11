Kamala Harris apresenta ‘SNL’ Cold Open e atira em Donald Trump

Kamala Harris fez uma pausa na campanha séria para se divertir … recebendo aplausos estridentes durante o último “Saturday Night Live” antes da eleição.

O vice-presidente passou pelo Studio 8H no 30 Rockefeller Plaza para o frio aberto de sábado à noite… aparecendo no espelho em frente Maya Rodolfo – que retrata o vice-presidente intermitentemente desde 2020.

Você tem que assistir o clipe você mesmo… depois de uma abertura bem genérica com Dana Carvey, Andy Samberg e outras estrelas do ‘SNL’ interpretando seus personagens habituais, MR diz que só quer conversar com alguém que entende o que ela está passando – uma mulher negra do sudeste asiático e ex-promotora concorrendo à presidência dos EUA

Claro, essa lista é só dela… então, a verdadeira Kamala aparece no espelho, dizendo “Você e eu, irmã” – uma frase completamente abafada pelos enormes aplausos do público.

Kamala dispara contra Donald Trump dizendo que Kamala de Maya pode vencer totalmente as eleições porque ela pode fazer coisas que seu oponente não pode… ou seja, abrir portas. É uma referência à dificuldade de DJT em abrir a porta do caminhão de lixo que ele dirigia no início desta semana.

A esquete boba então diverge entre os Kamalas … que rimam seu nome com um monte de palavras e frases comuns – como “pijamalas” em vez de pijama e “Keep Calmala and Carry Onala” em vez de “Mantenha a calma e continue.”

A peça termina com os dois de braços dados… lançando o show com a icônica frase “Live from New York, It’s Saturday Night” – antes do apresentador John Mulaney subiu ao palco ao lado para entregar seu monólogo.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Kamala teve um dia agitado… falando em um comício em Atlanta esta manhã – e, enquanto ela estava indo para Detroit para alguns eventos de campanha de última hora, o Força Aérea 2 foi redirecionado para Nova York para esta aparição, uma surpresa para a imprensa a bordo, de acordo com alguns relatos.