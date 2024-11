Kansas contrata Darryn Peterson, o melhor armador do país

O armador de melhor classificação, Darryn Peterson, anunciou seu compromisso com o Kansas na sexta-feira, dando a Bill Self e aos Jayhawks seu recruta com melhor classificação desde 2016.

Peterson escolheu o Kansas entre os quatro finalistas que incluíam Ohio State, Kansas State e USC. Os Jayhawks são os supostos favoritos há meses, mas ele fez visitas oficiais a cada um de seus outros finalistas.

“Esta foi uma decisão muito difícil”, disse Peterson à ESPN. “No final das contas, foi o treinamento de Bill Self e a cultura de seu programa. Meu coração e minha intuição estavam com o Kansas.

“Terei a oportunidade de jogar imediatamente como calouro, me preparar para o draft e estar preparado para vencer. Não vou olhar para trás ou para frente. Serei convocado quando estiver lá.”

Um armador de tiro de 1,80 metro de Ohio que frequenta a Prolific Prep (Califórnia), Peterson está classificado em terceiro lugar geral na ESPN 100 em 2025. Ele é o armador de tiro número 1 do país.

Peterson se torna o recruta com melhor classificação no Kansas desde Josh Jackson em 2016 e o ​​guarda com melhor classificação a ingressar no programa de Self desde Xavier Henry – que também foi o número 3 geral – em 2009.

“Bill Self é um treinador lendário e acredita em mim”, disse Peterson. “Ele me disse que me responsabilizaria todos os dias e tornaria os treinos difíceis para que os jogos fossem fáceis. Como pessoa, ele é um cara de alta energia que transmite vibrações positivas. “

Peterson é um dos artilheiros mais talentosos do país, apresentando consistentemente grande produção ofensiva no circuito Adidas 3SSB com o programa Phenom United. Durante a primavera e o verão, Peterson teve média de 23,8 pontos e 7,4 rebotes, incluindo três jogos de pelo menos 30 pontos. Em julho, ele fez 38 pontos e 11 rebotes contra o Indiana Elite e 33 pontos em apenas 15 arremessos contra o Compton Magic. Ele chegou à linha de lance livre em uma taxa incrivelmente alta, conseguindo mais de oito por jogo e tentando 53 em um período de três jogos em julho.

Ele também ajudou a levar o basquete dos EUA à medalha de ouro no Campeonato Americano Sub-16 da Fiba no verão de 2023. Ele foi titular em todos os seis jogos, com média de 16,8 pontos e 3,7 assistências, arremessando quase 43% na faixa de 3 pontos.

Atacando agressivamente a cesta e encontrando brechas com força, velocidade e mudança de ritmo, Peterson é astuto em criar faltas devido ao seu corpo pronto para a faculdade e capacidade de finalizar através do contato. Sua capacidade motora e atlética não estão em questão. Ele manipula os defensores em ações de tela de bola com a ameaça de virar o escanteio e marcar sozinho ou criar para um companheiro de equipe. Ele pode evitar que os defensores passem por baixo da tela fazendo 3s com consistência. Defensivamente, ele teve uma média de quase três roubos de bola e dois bloqueios e é impactante por sua habilidade de pegar rebotes, liderar o contra-ataque e pressionar a defesa na transição.

Peterson é o primeiro compromisso do Kansas na classe de 2025, mas os Jayhawks também estão em uma boa posição para o grande homem dos 30 primeiros, Bryson Tiller. Os candidatos ao campo de ataque, Samis Calderon e Mouhamed Sylla, também estão na lista de metas do Kansas para 2025.