Kelly Stafford admite que estava com ‘ciúmes’ de Taylor Swift e Travis Kelce Coverage

A mídia do dia seguinte

Matheus Stafford a esposa diz que ama Taylor Swift mas inicialmente não ficou muito feliz com a superestrela pop entrando em seu mundo … admitindo a cobertura da NFL de Travis Kelce O romance de ela a deixou com “ciúmes”.

Kelly Stafford opinou sobre o assunto em seu podcast “The Morning After” … quando ela deixou claro que seu problema não era com Swift, mas mais ainda como seu relacionamento com a superestrela do Kansas City Chiefs estava atraindo muito buzz.