Kendall e Kylie Jenner recriam cena icônica de ‘Lizzie McGuire’ para o Halloween

Ei, agora, ei, agora! Kendall dar Kylie Jenner tornou os sonhos dos fãs realidade com sua fantasia conjunta de Halloween – dando vida ao final de “The Lizzie McGuire Movie” mais de 2 décadas depois.

No filme de 2003, Hilary Duff interpreta Lizzie, uma estudante do ensino médio em uma viagem a Roma que é confundida com a estrela pop italiana Isabella, levando a uma performance épica de “This Is What Dreams Are Made Of”. Como você pode ver, Kendall e Kylie acertaram em cheio, dublando a música clássica nas redes sociais na quinta-feira… dando aos fãs uma grande dose de nostalgia.

Kylie abraçou totalmente seu momento de estrela pop como Isabella, cantando a faixa e dando a Lizzie de Kendall um olhar encorajador para se juntar à diversão.

Kendall então entra em ação, e a dupla mantém as boas vibrações rolando, balançando enquanto a câmera salta ao redor deles em uma sala iluminada por neon, arrasando no estilo do início dos anos 2000.

O vídeo fez sucesso entre os fãs, que declararam as irmãs as rainhas do Halloween com suas fantasias épicas. No entanto, alguns espectadores com olhos de águia não puderam deixar de chamar Kendall, alegando que ela parecia um pouco sem entusiasmo.

Mas Kylie saltou em defesa de Kendall, apontando para um crítico nos comentários que sua irmã acertou em cheio a vibração tímida de Lizzie, dizendo: “você obviamente não viu o filme”.