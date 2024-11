‘Kiké’ Hernández dos Dodgers agradece Fat Joe por ajudar os Yankees a bombardear a World Series

Joe gordo se tornou o alvo de todas as piadas no dia do desfile do campeonato Los Angeles Dodgers, quando Enrique Hernández creditou a ele por ajudar o New York Yankees a PERDER a World Series !!!

Kiké subiu ao pódio na sexta-feira e não teve vergonha de avaliar a eficácia do jogo Cubo de Geloo desempenho de Joe em comparação com o tempo de Joe Timberland no monte 😬

Kiké no desfile: “Aí fomos para Nova York, e esse cara era gordo e não é mais gordo. O nome dele é Joe. Ele apareceu e cantou, e não precisávamos mais tocar porque depois daquela apresentação tivemos já ganhou.” pic.twitter.com/gDBuhSRzvN – FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 1º de novembro de 2024

@MLBONFOX

O jogo 2 contou com o ex-líder da NWA até impressionando alguns Yankees com sua performance de “Bow Down” e “It Was A Good Day” – e Kiké diz que o Blue Crew tinha o jogo na mão.





Foi um bom dia em LA 🧊 Ice Cube apresentando o jogo 2 do #WorldSeries o que foi bom demais 🤩 pic.twitter.com/uDEQp3p2FD – TNT Sports (@tntsports) 27 de outubro de 2024

@tntsports

Com certeza, eles venceram por 4 a 2 e venceram a série.

Kiké então mudou para Don Cartagena, deixando algumas pistas, “Ele costumava ser gordo mas ele não é mais gordo… o nome dele é Joe.”

O desempenho de Joe foi assado on-line e Kiké diz que depois que os Dodgers testemunharam pessoalmente, eles não precisaram jogar – porque já venceram. Ai, queime, band-aid!!!

Os fãs não tiveram problemas com o constrangimento do Fat Joe e enlouqueceram Freddy Freeman tirou outro do parque.