LA Galaxy 4-1 Colorado (1º de novembro de 2024) Análise do jogo

COMMERCE CITY, Colorado – Os novatos Gabriel Pec e Joseph Paintsil marcaram gols no primeiro tempo, Riqui Puig marcou duas vezes durante os acréscimos do segundo tempo, e o Los Angeles Galaxy finalizou uma vitória no primeiro turno sobre o Colorado Rapids com um 4- 1 vitória na MLS Cup na noite de sexta-feira.

Pec, que marcou 16 gols na temporada regular, marcou seu primeiro gol na pós-temporada apenas oito minutos de jogo, quando desviou para a rede uma tentativa de compensação do goleiro colorado Zack Steffen.

O Rapids respondeu com um gol sem assistência de Oliver Larraz – o primeiro em sua primeira pós-temporada – para igualar o placar aos 19 minutos da série melhor de três.

O segundo colocado Galaxy conseguiu uma vantagem de 2 a 1 no intervalo, quando Paintsil recebeu um passe de Maya Yoshida no terceiro minuto dos acréscimos e marcou seu primeiro gol na pós-temporada. A assistência de Yoshida foi a primeira em duas partidas nos playoffs da carreira.

Puig, que marcou dois gols na vitória do Galaxy por 5 a 0 na partida de abertura, deu o toque final à vitória com gols no primeiro e terceiro minutos dos acréscimos. Ele não marcou nenhum gol ou assistência em duas partidas de playoffs para LA em 2022.

Diego Fagúndez marcou sua segunda assistência na carreira em sua nona participação na pós-temporada, com o primeiro gol de Puig. Pec fez duas partidas consecutivas na pós-temporada com uma assistência e uma na segunda.

John McCarthy defendeu três arremessos em sua segunda partida nos playoffs para o Galaxy, depois de não sofrer golos na primeira. Seu único outro início na pós-temporada veio em 2020 com o Inter Miami.

Steffen totalizou quatro defesas em seu décimo início de pós-temporada na carreira e a segunda com o sétimo colocado Rapids.

O Galaxy superou o Colorado por 15 a 4 em quatro partidas nesta temporada. LA melhorou para 9-2-0 em todos os tempos contra o Rapids na pós-temporada, incluindo 4-2-0 fora de casa.

LA enfrentará o vencedor da série entre o terceiro colocado Real Salt Lake e o sexto colocado Minnesota United na próxima rodada.