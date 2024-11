Lesões do Man City: Guardiola se apoiará na academia em meio à crise

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse que está disposto a contar com o talento que emerge da academia do clube, com seu time atingido por uma série de lesões.

O City sofreu novos problemas de saúde na derrota de quarta-feira na Carabao Cup para o Tottenham Hotspur, em Londres, com Savinho chorando depois que o zagueiro Manuel Akanji ficou manco no aquecimento pré-jogo.

O vencedor da Bola de Ouro, Rodri, já havia sido excluído da temporada depois de romper o ligamento cruzado anterior no empate em casa com o Arsenal, em 22 de setembro, enquanto Kevin De Bruyne não joga desde o confronto da Liga dos Campeões com o Inter de Milão, em setembro. 18.

Jack Grealish, Kyle Walker, Jérémy Doku e Oscar Bobb já estavam na lista de lesionados, enquanto Guardiola disse que Rúben Dias tem jogado com problemas. Guardiola disse após o jogo de quarta-feira que De Bruyne, Grealish e Walker não voltariam antes do próximo intervalo internacional.

Questionado sobre a disponibilidade para a viagem do time a Bournemouth em coletiva de imprensa na sexta-feira, Guardiola disse: “Amanhã vocês verão [who is available]tenho muitas dúvidas, meio a meio.

“Isso acontece em muitos clubes e não somos o único clube do mundo a passar por isso. [of injuries] em certos departamentos e cargos, mas é o que é.”

“Estamos usando-os [the academy players] porque estamos em situação de emergência em certas posições, mas em algumas delas confiamos neles, como no passado”, disse Guardiola quando questionado sobre a utilidade da formação juvenil do clube quando o azar ocorreu devido a uma lesão.

Pep Guardiola mostrou-se frustrado durante grande parte da derrota do Man City na Carabao Cup para o Tottenham. Imagens de Justin Setterfield/Getty

“Eles nos ajudam, por isso a academia está aí… Às vezes não temos outras opções”.

Guardiola acrescentou que a lesão de Savinho na derrota para os Spurs não foi tão grave quanto se temia, já que o internacional brasileiro não sofreu uma fratura no tornozelo no incidente.

O técnico catalão não quis saber se a lista crescente de ausentes o forçaria na janela de transferências de janeiro.

“Talvez em janeiro tenhamos todos os jogadores de volta, exceto Rodri”, disse Guardiola. “Quando estamos todos juntos, o plantel é suficiente, quando completamente concentrado e em forma. Por enquanto só temos de tentar recuperar os jogadores o mais rápido possível e depois veremos”.

O City viaja para Bournemouth no sábado, antes de seguir para Lisboa para enfrentar o Sporting CP do novo técnico do Manchester United, Ruben Amorim, na terça-feira.

Amorim permanecerá no Sporting até a pausa internacional, iniciando oficialmente sua passagem pelos rivais de Guardiola no dia 11 de novembro.