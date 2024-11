Liverpool 2-1 Brighton (2 de novembro de 2024) Análise do jogo

Um gol sensacional de Mohamed Salah valeu ao Liverpool uma vitória por 2 a 1 sobre o Brighton no sábado, uma vitória que deu ao time de Arne Slot dois pontos de vantagem no topo da Premier League.

O Brighton começou bem em Anfield, onde tem um bom histórico recente, assumindo uma vantagem merecida aos 14 minutos, depois que o internacional turco Ferdi Kadioglu fez um chute impressionante no canto mais distante.

O Liverpool lutou para criar aberturas dignas de nota no primeiro tempo, mas saiu voando das armadilhas após o intervalo, empatando aos 69 minutos por meio de Cody Gakpo, antes de Salah completar a reviravolta três minutos depois.

Com seus dois principais rivais pelo título, Arsenal e Manchester City, ambos perdendo, o Liverpool ultrapassou os campeões e subiu ao topo, seis à frente do Nottingham Forest, em terceiro, e sete à frente do Arsenal.

“Eu estava esperando que marcássemos o gol, mas não o fizemos, por isso fiz as substituições”, disse Slot. “Os dois [Curtis Jones and Luis Díaz] veio muito forte.

“O segundo gol foi especial para Mo Salah. Não é a primeira e nem a última vez que ele marca nessa posição. Hoje enfrentamos a mesma qualidade e ideia de futebol e nas duas vezes tivemos que recuperar de desvantagem para conseguir o resultado. É isso que faz o meu dia.”

Brighton se tornou o inimigo do Liverpool na Premier League nos últimos anos, com a equipe de Slot vencendo dois dos últimos oito jogos no confronto de sábado.

Superando novamente as expectativas nesta temporada, o Brighton não mostrou medo logo no início em Anfield, levando a melhor nas primeiras trocas.

Uma excelente jogada individual e um remate de Darwin Núñez animaram os adeptos da casa, mas o primeiro golo de Kadioglu na Premier League silenciou o famoso remate de Kop, um remate sensacional para um jogador que normalmente actua como lateral-esquerdo.

Mohamed Salah comemora colocar o Liverpool na frente contra o Brighton.

Uma bela defesa de Caoimhín Kelleher no golo muito mais movimentado do Liverpool, que anulou Georginio Rutter, impediu o Brighton de aumentar a vantagem na primeira parte, enquanto os anfitriões mal conseguiam fazer dois passes.

O Liverpool melhorou muito após o intervalo, com Virgil van Dijk e Salah desperdiçando oportunidades de ouro para empatar no início do segundo tempo.

O Brighton não aguentou onda após onda de ataques do Liverpool, com o cruzamento de Gakpo que escapou de todos e acabou na rede quebrando a resistência.

O gol que deu a vitória e quase levantou o telhado de Anfield, no entanto, é o tipo de chute que os torcedores do Liverpool já viram muitas vezes antes, quando Salah cortou para dentro com o pé esquerdo e desferiu um chute suntuoso para a rede.

O egípcio está agora em oitavo lugar na lista de melhores goleadores de todos os tempos da Premier League, e seus gols continuam sendo cruciais para a busca pelo título do Liverpool.

“Houve uma grande chance hoje”, disse o técnico do Brighton, Fabian Hurzeler. “Se marcarmos o segundo gol, ou poderíamos até ter feito o terceiro ou quarto, no primeiro tempo será um jogo diferente.

“Então é claro que eles têm qualidade individual. Marcaram do nada com um cruzamento, marcaram com um remate de fora da área. Neste campeonato há jogadores de grande qualidade.”