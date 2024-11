Lizzo comemora o Dia de Ação de Graças com outra espiada em sua dramática perda de peso

Lizzo continuou a impressionar os fãs com sua dramática perda de peso… desta vez enquanto se preparava para oferecer o jantar de Ação de Graças.

A cantora exibiu seu físico aparado em um vestido justo com flores, escrevendo… “Vocês não foram os únicos comendo ontem”.

O vídeo marcou a segunda vez em uma semana que Lizzo surpreendeu os fãs com sua perda de peso… ela postou fotos no IG no fim de semana passado, mostrando também seu visual mais saudável.