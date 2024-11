Lyfe Jennings regrava música no estilo Taylor Swift, afirma que a Sony lhe deve US $ 15 milhões

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Lyfe Jennings está alegando que sua antiga gravadora Sony Music lhe deve US$ 15 milhões, e eles estão demorando para pagá-lo – mas ele está focado em se vingar renovando suas músicas antigas!!!

O veterinário do R&B conversou com o TMZ Hip Hop no LAX na quinta-feira e nos disse que está pronto para uma boa luta… mesmo sabendo que o resultado não está a seu favor.

Lyfe diz que assinou um contrato com a Sony antes de seu álbum de estreia de 2004, onde eles conseguiram ficar com a maior parte dos lucros para si porque ele não ficou no azul nos primeiros 3 anos!!!

Lyfe diz que seu dinheiro não é páreo para lutar contra a Sony no tribunal do jeito que precisa ser… então ele está pegando uma página de Taylor Swift e regravando seus clássicos.

Ele está rotulando as músicas com “AOU” – “Artist Owned Umbrella” – para significar que elas foram retocadas, começando com seu maior sucesso, “Must Be Nice”, do mesmo álbum de estreia pelo qual ele nunca foi pago! ! 😫

Lyfe exorta todos os artistas mais novos a evitarem o destino dele e de Taylor, independentemente das cenouras que as gravadoras lhes mostrem.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com