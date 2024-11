UMÀ medida que nos aproximamos de uma eleição presidencial crucial entre o ex-presidente Donald Trump e Kamala Harris, os riscos não poderiam ser maiores. Com uma miríade de questões urgentes em mãos cada voto conta e é intrigante considerar como alguns dos atletas mais proeminentes da América especialmente os quarterbacks da NFL, podem inclinar-se politicamente.

A intersecção entre esportes e política muitas vezes gera debate, e as opiniões desses zagueiros podem refletir sentimentos sociais mais amplos. Vamos dar uma olhada em alguns quarterbacks notáveis ​​da NFL e suas prováveis ​​inclinações políticas com base em vários sinais, de acordo com splinter.com:

AFC Oeste

Patrick Mahomes (chefes da cidade de Kansas): O quarterback estrela é um mestre em permanecer neutro, mas seu casamento com uma esposa que apoia o MAGA e o burburinho da mídia em torno de suas conexões com celebridades pintam um quadro que sugere que ele pode ser conservador. Provavelmente um apoiador de Trump.

AFC Sul

CJ Stroud (Houston Texans): Os antecedentes familiares de Stroud e o seu apelo à reforma da justiça criminal sugerem uma postura progressista. Provavelmente votos para Kamala.

AFC Norte

Lamar Jackson (Baltimore Ravens): Os comentários anteriores de Jackson e sua conexão com o tweet de Trump sugerem uma relação complicada com a política. Pode estar inclinado para Trump.

Conhecido pelas suas declarações vagas, Wilson muitas vezes parece alinhar-se com pontos de vista moderados, possivelmente inclinando-se para Harris. Jameis Winston (Cleveland Browns): Considerando seu passado controverso, é difícil imaginá-lo apoiando Harris. Veredicto: É seguro presumir que ele provavelmente votará em Trump.

AFC Leste

Josh Allen (Buffalo Bills): Depois de alguma polêmica em seu passado, Allen demonstrou crescimento e consciência em relação às questões sociais. Forte possibilidade para Harris.

Depois de alguma polêmica em seu passado, Allen demonstrou crescimento e consciência em relação às questões sociais. Forte possibilidade para Harris. Aaron Rodgers (Jatos de Nova York): Rodgers tem uma mistura de crenças políticas, mas falou contra a retórica odiosa, sugerindo uma postura sutil. Possivelmente inclinado para Harris.

Rodgers tem uma mistura de crenças políticas, mas falou contra a retórica odiosa, sugerindo uma postura sutil. Possivelmente inclinado para Harris. Tua Tagovailoa (Miami Dolphins): Com ligações aos meios de comunicação de direita, Tagovailoa provavelmente alinha-se com opiniões mais conservadoras. Provavelmente vota em Trump.

Com ligações aos meios de comunicação de direita, Tagovailoa provavelmente alinha-se com opiniões mais conservadoras. Provavelmente vota em Trump. Drake Maye (Patriotas da Nova Inglaterra): Ele evita discussões políticas publicamente, mas o dono de sua equipe, Robert Kraft, tem fortes laços com Trump. Os Patriots reflectem uma cultura de apoio a Trump, sugerindo que as opiniões de Maye podem alinhar-se com esta influência.

NFC Oeste

Kyler Murray (Arizona Cardinals): Murray tem falado abertamente sobre questões sociais, especialmente após a derrubada do caso Roe v. Wade. Definitivamente inclinado para Harris.

Geno Smith personifica o verdadeiro espírito moedor, e os verdadeiros moedores reconhecem a falta de sinceridade de Trump; assim, as críticas anteriores de Smith a Trump sugerem que ele apoiará Kamala Harris nas próximas eleições de Washington. Matthew Stafford (Los Angeles Rams): Ele tem opiniões políticas pouco claras, contrastando com sua esposa franca, Kelly, que criticou as políticas COVID de Michigan e expressou sentimentos pró-republicanos. O artigo de Stafford de 2020 no The Players’ Tribune defendeu a discussão da injustiça racial, sugerindo uma divisão em suas tendências políticas.

NFC Sul

Kirk Cousins ​​(Atlanta Falcons): Cousins ​​​​tem ligações com grupos conservadores e tem demonstrado apoio consistente aos valores republicanos tradicionais. Provavelmente um eleitor de Trump.

NFC Norte

Jared Goff (Leões de Detroit): Goff demonstrou apoio a iniciativas de justiça social, o que poderia indicar uma perspectiva progressista. Provavelmente votos para Kamala.

NFC Leste