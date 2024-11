Man United nomeia Rúben Amorim como novo treinador

O Manchester United confirmou a nomeação de Rúben Amorim como novo treinador.

Ele assinou contrato em Old Trafford até 2027 com opção de mais um ano pelo clube. Amorim, de 39 anos, cumprirá um período de pré-aviso no Sporting de Lisboa antes de iniciar oficialmente o trabalho no United em 11 de novembro.

O técnico interino, Ruud van Nistelrooy, permanecerá no comando nos próximos três jogos do United antes do primeiro jogo de Amorim contra o Ipswich Town, em Portman Road, em 24 de novembro.

Uma fonte disse à ESPN que o United estava ciente dos termos do contrato de Amorim antes de abordar o Sporting e negociou um acordo que reduzirá o período de aviso prévio em cerca de três semanas.

Ele estará no comando do Sporting no confronto da Liga dos Campeões contra o Manchester City, em Lisboa, na terça-feira.

Um comunicado divulgado pelo United na sexta-feira dizia: “Rúben é um dos jovens treinadores mais emocionantes e bem avaliados do futebol europeu. Altamente condecorado como jogador e treinador, os seus títulos incluem vencer a Primeira Liga duas vezes em Portugal com o Sporting CP; o o primeiro dos quais foi o primeiro título do clube em 19 anos. Ruud van Nistelrooy continuará no comando da equipe até a chegada de Rúben.

O United anunciou a demissão de Erik ten Hag na segunda-feira, após a derrota por 2 a 1 para o West Ham. Uma fonte disse à ESPN que o clube enviou no mesmo dia uma delegação a Lisboa para informar o Sporting da sua intenção de cumprir a cláusula de rescisão do contrato de Amorim.

O United deverá pagar cerca de 10 milhões de euros (10,87 milhões de dólares), mais uma taxa adicional de 1 milhão de euros para contratar membros da equipe do Sporting, disseram fontes à ESPN. A composição dos bastidores de Amorim em Old Trafford não foi confirmada.

O futuro de Van Nistelrooy no clube também permanece incerto, embora ele deva assumir o comando em seu primeiro jogo no campeonato contra o Chelsea, em Old Trafford, no domingo.