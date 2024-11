Margot Robbie supostamente dá à luz o primeiro filho

Margot Robbie supostamente adicionou um novo papel ao seu currículo já impressionante… porque aparentemente ela agora é mãe.

De acordo com vários relatos, a atriz deu à luz seu primeiro filho com o marido Tom Ackerley… dando as boas-vindas ao seu filho depois estreando sua gravidez este verão. Entramos em contato com sua equipe para confirmar a notícia.

Embora a estrela de “Barbie” nunca tenha abordado diretamente as novidades do bebê, ela notavelmente saiu com um solavanco perceptível neste julho. Na época, ela foi fotografada com um top branco… onde parecia visivelmente grávida.

Margot passou a usar vários outros looks reveladores da barriga do bebê… especialmente durante seu Escapadela italiana com seu marido e amigos Bradley Cooper dar Gigi Hadidentre outros.

Grade de fundo Margot Robbie mostra barriguinha de bebê nas férias na Sardenha com o marido Tom Ackerley



Como o TMZ relatou anteriormente … Margot caminhou orgulhosamente pela Sardenha vestindo nada além de uma camisa branca esvoaçante, que ela deixou desabotoada na barriga, e calças.

Ela exibiu sua barriga novamente dias depois … desta vez ostentando um top preto e uma calça preta com sua barriga de grávida à mostra.

Ela então parecia pronta para estourar em outubro de 2024… quando chegou a Los Angeles com um vestido maxi preto, que combinou com um cardigã e óculos escuros combinando.

Margot e Tom se conheceram no set do romance de guerra de 2014, “Suite Française”, onde ela trabalhou como assistente de direção.

Embora Margot fosse a ‘melhor garota solteira’ na época, de acordo com sua entrevista de 2016 para a Vogue, ela se viu apaixonada por Tom… mas estava convencida de que seus sentimentos eram unilaterais.

Felizmente, foi provado que Margot estava errada, pois os dois se casaram anos depois, em 2016.

Margot e Tom não são apenas parceiros no amor, mas também nos negócios… eles dirigem sua produtora, LuckyChap Entertainment – que produziu sucessos como “Birds of Prey”, “Promising Young Woman”, “Saltburn”, “Eu, Tonya” e, claro, “Barbie”.