Mariah Carey se despede do Halloween e declara que ‘é hora’ do Natal

Logo depois que o relógio bateu meia-noite em 1º de novembro, a Rainha do Natal passou de Morticia Addams, dançando um tango sombrio com Gomez em uma mansão sombria, para o modo de férias completo em um toque festivo que só Mariah poderia fazer.

A magia do Halloween até o Natal de Mariah acontece quando ela joga uma faca em Gomez, da qual ele se esquiva, e bum… ela está girando em um vestido vermelho festivo enquanto a mansão assustadora se transforma em alegria natalina – e, claro, seu banger natalino , “All I Want for Christmas Is You” está tocando.