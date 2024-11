Mariah Carey usa fantasia de ‘Alvin e os Esquilos’ em Horror Nights

Reproduzir conteúdo de vídeo





Mariah Carey devo ter assistido “The Nightmare Before Christmas” recentemente… porque ela está misturando Natal e Halloween perfeitamente no Halloween Horror Nights da Universal!

O cantor e compositor chegou à festa anual de Halloween no início desta semana, vestido com uma fantasia de “Alvin & The Chipmunks”… muito hilário, considerando que os pequenos roedores têm quase tanta influência de Natal quanto MC.

No vídeo, Mariah está perambulando pelo Mundo Mágico de Harry Potter… com segurança suficiente para se proteger de qualquer vampiro ou lobisomem que queira derrubar a Rainha do Natal.

Aliás… disseram-nos que os filhos dela estavam com ela no evento – mas eles não parecem estar no vídeo. Não está claro se eles estavam pegando uma cerveja amanteigada, mas parece que toda a equipe passou uma noite juntos.

Como já dissemos… Mariah já mudou o calendário no IG – passando de Morticia Adams dançando tango com Gomez para seu conjunto normal de Mariah Claus para a temporada de Natal em um clipe ela postou minutos após o sucesso de 1º de novembro.

Mariah teve uma temporada de Natal ainda mais caótica do que o normal. Na próxima semana, ela inicia uma série de 21 shows que terminarão pouco antes do Natal – com apresentações em Hollywood, Dallas, Atlanta, Boston, Baltimore, Filadélfia, Brooklyn e mais agendadas.