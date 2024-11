Martino, do Inter Miami, diz que transferência de Neymar é ‘impossível’ devido às regras da MLS

O técnico do Inter Miami, Gerardo Martino, abordou os rumores que ligam Neymar ao clube e insistiu que um acordo seria atualmente impossível de negociar, dadas as restrições salariais e escalação da MLS.

Neymar, que tem contrato com o Al Hilal, clube da Saudi Pro League, até o verão de 2025, está vinculado ao Miami desde que o clube contratou seus ex-companheiros de Barcelona, ​​​​Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets, no ano passado.

“Com [Messi] e os meninos já estão aqui, tudo que pode acontecer. O que não consigo imaginar é se a liga não flexibilizasse a questão salarial, como isso seria feito”, disse Martino, que já treinou Neymar no Barcelona, ​​a repórteres na sexta-feira.

“Depois de escrever ou dizer na mídia está tudo bem, nada acontece, não tem consequências, mas como seria a implementação? E a realidade é que se há algo que a MLS tem, é que as regras são rígidas e não podem ser quebradas, a menos que a MLS decida mudar”.

As especulações aumentaram no início desta semana após a notícia de que Neymar havia comprado uma propriedade à beira-mar em Miami, mas Martino disse que era ridículo vincular um jogador a um time por causa de imóveis.

Neymar está vinculado ao Inter Miami. Imagens de Yasser Bakhsh/Getty

“Todo mundo que compra uma casa aqui vai vir brincar? Ha! Cheguei em Barcelona na mesma hora que [Neymar]. Foi um bom ano e para mim poder treinar jogadores de alto escalão será sempre uma lembrança muito especial”, afirmou.

“A verdade é que não se pode falar com tanta facilidade e liberdade sobre se um jogador pode vir ou não. Parece-me que quando falamos disto é necessário outro tipo de apoio. casa aqui ou tem uma namorada de Fort Lauderdale.

“É um absurdo, você tem que falar com coisas contundentes”, disse ele. “Primeiro é preciso analisar o que a liga oferece e se isso é realmente possível. Partindo dessa base, hoje isso é impossível, então não há mais continuidade nessa conversa”.

Em vez disso, Martino mudou o foco para a próxima partida do time nos playoffs contra o Atlanta United, no sábado, no Mercedes-Benz Stadium. Miami precisa vencer para avançar às semifinais da conferência. Uma derrota para Miami enviaria esta série melhor de três da primeira rodada para uma terceira e partida decisiva em 9 de novembro, no Chase Stadium.

O Inter Miami pode ficar sem Busquets para a partida de sábado, depois que Martino confirmou que continua doente e sendo avaliado diariamente. Embora o meio-campista tenha desempenhado um papel fundamental na vitória por 2 a 1 sobre o Atlanta na sexta-feira, ele não treinou antes da segunda partida.

“Não, ele ainda não treinou. Ele ainda está doente e no dia a dia. Veremos hoje se ele estará disponível para o jogo de amanhã”, disse Martino.

Além de Busquets, David Ruiz e do recentemente lesionado Ian Fray, o resto da equipe está saudável para o jogo de sábado.