Michael ‘Venom’ Page vence Carlos Condit em divertida luta de grappling no evento principal do Polaris 30

Michael “Venom” Page mostrou evolução no departamento de grappling ao derrotar Carlos Condit na luta principal do Polaris 30, que aconteceu sábado em Londres.

“MVP” – um ex-candidato ao título do Bellator oito anos depois da mais recente vitória por finalização de sua carreira de 22-3 no MMA – disse recentemente ao MMA Fighting que queria ter o “legado de ser um verdadeiro artista marcial” depois de fazer viagens ao boxe e boxe com os nós dos dedos nus. Ele decidiu enfrentar o ex-campeão do UFC e WEC Condit, um atacante feroz com quase tantas finalizações (13) quanto nocautes (15) no MMA.

A partida de 10 minutos começou e Condit rapidamente puxou para a guarda, com Page se posicionando para defender a posição. Condit também não permitiu que ele avançasse por cima e eles finalmente voltaram a se levantar. Condit aproveitou uma tentativa de queda para pegar a perna de Page e cair no chão, depois atacou com uma chave de pé e uma chave de joelho, mas Page defendeu as duas finalizações e escapou.

Page e Condit rolaram no chão e Condit terminou na primeira posição antes dos lutadores travarem uma guarda 50-50. Novamente de pé, a tentativa de queda de Page fez com que Condit caísse sobre o sistema de iluminação, causando uma breve interrupção da luta faltando segundos para o final. Quando o tempo acabou, Page foi declarado vencedor por decisão.

“Ele é um cara durão, muito forte, as pegadas são uma loucura”, disse Page após a vitória. “Estou acostumado a ser aquele que tem as garras.”

Page disse que sua equipe o preparou para os ataques nas pernas de Condit, então “eu não estava preocupado”.

“Estou desapontado por não ter acontecido do meu jeito esta noite”, disse Condit após a partida. “Achei que tive ótimos momentos ao longo da partida. Só preciso voltar e trabalhar em algumas coisas, obviamente. Não consegui o submarino que queria, estava tentando conseguir aquelas pernas. MVP é todo pernas, então obviamente isso é algo que eu estava buscando.”

Helena Crevar defendeu com sucesso seu título Polaris com uma vitória por decisão sobre Nia Blackman no co-evento principal. Clique aqui para ver os resultados completos do Polaris 30, incluindo o retorno do peso pena do UFC Nathaniel Wood aos tatames contra o veterano do octógono Cameron Else.