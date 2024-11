Michigan sem o principal CB Will Johnson x Oregon, dizem fontes

O cornerback americano do Michigan, Will Johnson, será eliminado contra o número 1 do Oregon no sábado, confirmaram fontes à ESPN, deixando os Wolverines sem seu melhor defensor.

Johnson deixou o jogo do Illinois em 19 de outubro com uma lesão na parte inferior do corpo e perdeu o jogo do Michigan State na semana passada. Ele ainda está se recuperando da lesão na parte inferior do corpo e seu cronograma para retornar é incerto.

O técnico do Michigan, Sherrone Moore, disse esta semana que Johnson deve retornar em algum momento desta temporada “com certeza”, mas não especificou quando.

Johnson é considerado o melhor cornerback para o próximo draft da NFL. Ele acertou duas escolhas este ano para os Wolverines, retornando interceptações de 86 jardas contra Fresno State e 42 jardas contra o USC.

Na temporada passada, ele conseguiu quatro interceptações para os Wolverines e ganhou honras de MVP defensivo no jogo do campeonato nacional de 2023.

247 Sports relatou pela primeira vez a ausência esperada de Johnson.