Mike Tyson vê Jake Paul ‘correndo’ em luta de boxe: ‘Tenho que pegá-lo e matá-lo’

Mike Tyson não vê Jake Paul colidindo de frente com ele quando eles se encontram no círculo quadrado.

Tyson e Paul lutarão em 15 de novembro no AT&T Stadium em Arlington, Texas, em uma luta profissional de oito rounds. O confronto é o primeiro evento esportivo de combate a ser transmitido ao vivo pela Netflix para assinantes.

Quando o sinal toca, Tyson acredita que Paul correrá muito quando for atingido. A partir daí, cabe ao ex-campeão dos pesos pesados ​​prendê-lo.

“Eu o vejo correndo, tenho que pegá-lo e matá-lo”, disse Tyson ao TalkSport.

“Não, [I don’t fear him] porque ele entrou no ringue. Se minha mãe pisar no ringue, ela terá um problema comigo. Quem quer que esteja naquele ringue tem um problema. Não entre no ringue se não quiser esse problema.”

Tyson não compete desde uma luta de exibição com Roy Jones Jr. em novembro de 2020, lutando sem decisão após oito rounds. A luta de boxe profissional mais recente de “Iron” aconteceu em 2005, onde ele perdeu por nocaute técnico no sexto round, depois de não conseguir atender a campainha naquela que seria sua última luta de boxe profissional.

Paul está 10-1 como boxeador profissional, o que inclui vitórias sobre as estrelas do MMA Ben Askren, Anderson Silva, Mike Perry e Tyron Woodley.

Tyson vê o que Paul fez para chamar a atenção para o boxe, bem como as melhorias que Paul fez. Mas o homem de 58 anos diz que a diferença de experiência é simplesmente ridícula.

“Ele é um bom lutador, mas só tem [11] lutas”, disse Tyson. “Isso é considerado um amador em nossa área.”