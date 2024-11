Missed Fists: Lutador ficou se contorcendo e foi levado na maca após um nocaute devastador

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

O Halloween já passou, mas isso não significa que não haja lutas terríveis a serem revisitadas.

Na verdade, nosso primeiro clipe da semana com certeza irá perturbá-lo mais do que qualquer filme de terror que você assistiu ontem à noite.

Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores KOs e submissões, e para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui.

Kimbert Alintozon vs. Estrada Donga-as

Se você está lendo Missed Fists, você sabe no que está se metendo ao ver uma variedade de nocautes e finalizações que farão até o mais experiente fã de esportes de combate se contorcer, por isso geralmente não emitimos avisos sobre o que você está lendo. estamos prestes a assistir.

Ainda assim, esse nocaute em um show da Zeus Combat League em Quezon City, nas Filipinas, exige cautela extra. Basta passar para a próxima seção se preferir não ver qual é, sem exageros, o nocaute mais angustiante do ano.

OK, aqui está.

Discrição do espectador aconselhada: Kimbert Alintozon desferiu um dos nocautes mais brutais da história do MMA filipino, deixando Estrada Donga inconsciente com um único soco no primeiro round da luta peso mosca no ZCL 2: Supremacy na noite passada. pic.twitter.com/M8jkT37r2N —NISSI ICASIANO (@Nissi_Icasiano) 27 de outubro de 2024

Kimbert Alintozon marcou Estrada Donga-as com um combo que fez Donga-as recuar. Infelizmente, ele deu um soco poderoso em Alintozon que o separou violentamente de sua consciência.

A forma como Donga-as caiu pareceu bastante assustadora, mas a cena horrível não parou por aí. Na filmagem acima, você tem uma visão clara da parte inferior de seu corpo se contorcendo rapidamente por um período desconfortável de tempo. Não é novidade que Donga-as precisou ser retirado da jaula.

Nissi Icasiano, a repórter que carregou a filmagem, posteriormente compartilhou uma atualização sobre a situação de Donga-as.

Estrada Donga-as foi imediatamente levado ao hospital, mas conseguiu retornar antes do término do evento. Este jornalista o alcançou no banco de reservas, onde ele compartilhou que sua tomografia computadorizada e outros resultados de exames estavam claros.@tiebreakertimes https://t.co/yQ24vKTS2d —NISSI ICASIANO (@Nissi_Icasiano) 27 de outubro de 2024

“Donga-as foi levado imediatamente ao hospital, mas conseguiu retornar antes do término do evento. Este jornalista o alcançou no banco de reservas, onde ele compartilhou que sua tomografia computadorizada e outros resultados de testes estavam claros.”

Esperemos que Donga-as seja cuidado e não volte à ação tão cedo.

Cam Rowston x Blair Bretag

Com essa feiúra fora do caminho, vamos passar para um clipe com um dos meus envios favoritos: O cortador de bezerros!

Em um show da Stealth Fighters League em Auckland, Nova Zelândia, Cam Rowston mostrou algumas ótimas habilidades de grappling, abrindo uma tartaruga Blair Bretag com uma finalização de perna que causou um toque imediato.

Cam Rowston está de volta à coluna das vitórias depois de finalizar o bezerro, ele estava no DWCS este ano perdendo para Torrez Finney por 29-28 na decisão pic.twitter.com/YScpdjnEHA – Benny P (@Bendaman2001) 25 de outubro de 2024

Ainda desagradável, mas consideravelmente menos problemático de se olhar, certo?

Daichi Kamiya x Daichi Kamiya Fazenda Raymart

Esta próxima finalização do Eternal MMA 89 (disponível no UFC Fight Pass) é coisa de pesadelo.

Daichi Kamiya fez com que Raymart Quintana amarrasse algo feroz, eventualmente prendendo-o com um twister modificado. Pelo menos é o que penso, o seu palpite é tão bom quanto o meu. Se eu fosse Quintana, mesmo que não estivesse em perigo evidente, bateria como ele, porque não estou esperando para descobrir se a situação está prestes a piorar.

Gorjeta para Kamiya, um peso leve de 25 anos que agora está 6-0 como profissional. Kamiya compete apenas desde 2022 e sonha em seguir os passos de seu ídolo Khabib Nurmagomedov e um dia se tornar campeão dos leves do UFC. Não foi um mau começo de carreira até agora.

Jadon Shuey vs. Lucas está de volta

Em um evento Flex Fight Series em Queens, NY, o peso leve amador Jadon Shuey consegue a espetacular vitória por nocaute e acerta uma virada de gaiola pós-luta ainda mais espetacular.

Sem notas.

Pode Hircin vs. Tom Molenaar

Barry Irausquin vs. Freek Van Iersel



Hircin pode perseguir sua presa como O Predador (uhh, o alienígena clássico da ficção científica, não Francis Ngannou … embora isso fosse meio Ngannou, agora que penso nisso) e acertou uma bola de demolição com a mão direita no pobre Tom Molenaar.

Sem configuração, basta carregá-lo e deixá-lo rasgar.

Falando nisso, Barry Irausquin começou a escorregar e rasgando com este lindo punch-out de 19 segundos de Freek Van Iersel.

Ele é um super-Freek, super-Freek, ele está superinconsciente, yeeooooow.

Não é meu melhor trabalho.

Você pode assistir a um replay gratuito de Levels Fight League 14 de Amsterdã no canal da promoção no YouTube.

Ilzat Asiev vs. Bekhruz Israilov

Existem tão poucas posições no MMA onde você está “seguro”, por assim dizer, e essa definitivamente não era uma delas.

Ilzat Asiev e Bekhruz Isroilov estavam envolvidos em uma luta animada, com Isroilov usando um whizzer para bloquear uma queda. Infelizmente para Isroilov, ele nunca conseguiu libertar o braço, então quando Asiev o endireitou, ele ficou aberto para o nocaute no joelho.

Ótimo timing, mas relaxe no ground-and-pound, meu cara.

Um replay da Octagon League 65 de Almaty, Cazaquistão, também está disponível gratuitamente no YouTube.

Christopher Alvidrez estava colocando isso no ex-lutador do Bellator, Albert Gonzales, em um show do Lights Out Xtreme Fighting em Long Beach, Califórnia, mas o resiliente Gonzales continuou atacando-o como um zumbi.

Só há uma solução para isso: tiro na cabeça.

Não há reanimação depois disso. Um daqueles nocautes tão ruins que Alvidrez mostrou remorso instantâneo depois. Coisas assustadoras, com certeza.

